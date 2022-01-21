Парламентарии стран Балтии и Польши призывают НАТО не уступать требованиям России

Парламентарии трех Балтийских стран и Польши призывают НАТО оставаться единым в условиях возрастающей российской угрозы и не выполлнять требования.

Они обратились с письмом к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, председателю Парламентской ассамблеи НАТО Джеральду Конноли и парламентским комитетам стран НАТО, ответственным за внешнюю политику и политику безопасности, сообщили в пятницу комитеты Сейма По национальной безопасности и обороне (КНБО) и По иностранным делам (КИД). Их председатели инициировали это письмо.

В письме председатели парламентских комитетов Балтийских стран и Польши утверждают, что требования России к Альянсу противоречат праву государств на самоопределение и принципу политики открытых дверей НАТО.

"У Украины, Грузии и других государств есть право выбирать свое направление безопасности, и ни Россия, ни какая-то третья страна не имеют права голоса при решении вопроса о принятии новых членов в НАТО. Требования России означают не что иное, как стремление вернуть времена, когда Европа была поделена на сферы влияния крупных держав", - сказала председатель КИД Сейма Литвы Лайма Андрикене.

В письме подчеркивается, что безопасность членов Альянса является неделимой, а защищенность государств Балтии и Польши не может быть увязана с действиями России у границ Украины.

Россия в декабре предъявила НАТО требование предоставить юридически обязывающие гарантии того, что Альянс не предоставит членство Украине и никаких другим бывшим советским республикам, кроме того, не станет дислоцировать в них свои вооруженные силы и вооружения.

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