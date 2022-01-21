Еврокомиссар в Литве: выдворению мигрантов нет места в правовой системе ЕС

Находящаяся в Литве еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон говорит, что выдворению мигрантов нет места в правовой системе Евросоюза.

"Выдворение очевидно незаконно. У людей есть право просить убежища", - сказала политик в пятницу LRT перед начинавшейся в Вильнюсе международной конференции по вопросам управления границами.

По ее словам, по этой причине Еврокомиссия выработала предложения по правотворчеству, которые призваны определить, "какие исключения могут применяться (...) и какие исключения не могут применяться" для стран, сталкивающимся с инструментализированной миграцией.

С августа прошлого года незаконно пересекающие границу Литвы иностранцы выдворяются в Беларусь.

В свою очередь, Вильнюс указывает, что проводит политику, направленную на недопущение мигрантов в страну, из-за действий минского режима. В частности, должностные лица страны говорят, что для мигрантов созданы условия просить убежища на пограничных пунктах пропуска и в посольствах.

Правозащитники же говорят, что этот порядок неэффективен, так как часть мигрантов не может просить убежища на литовских пунктах пропуска, скорее всего, из-за отсутствия документов, а без них в сторону Литвы не пропускают белорусские пограничники.

Юханссон также подчеркнула, что позиция ЕС не финансировать строительство стен на границе остается неизменной.

"Если государства-члены хотят строить заграждения, они могут это делать, но позиция ЕК уже давно - придерживаться принципа не финансировать стены или заборы из колючей проволоки", - сказала еврокомиссар.

По ее словам, кризисы с нелегальной миграцией нужно решать, сокращая поток иностранцев из третьих стран.

"План (Александра - ред.) Лукашенко не выгорел. На мой взгляд, таким образом нам следует решать кризисы и в дальнейшем", - сказала политик.

В Литву незаконно в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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