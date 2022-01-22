Эксперт: угроза Украине со стороны России выглядит весьма реально, странам Балтии – вряд ли

Эскалация или деэскалация, результативность серии переговоров политиков, дипломатов и высоких чиновников в связи с действиями России в отношении Украины, угрозами Москвы Западу, воспринимают ли Лукашенко как самостоятельного игрока на международной арене, как меняется отношение к Литве в странах Евросоюза, - об этом Delfi поговорил с доктором Александром Фридманом, историком, публицистом, специалистом в области немецкой и восточноевропейской истории и политики.

— Всю прошлую неделю проходили переговоры в Брюсселе и Женеве, и тогда у всех возникло ощущение, что переговоры закончились ничем, зашли в тупик. Однако на этой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встречается со своим коллегой министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Параллельно госсекретарь США Энтони Блинкен проводит такие же встречи, запланированы его переговоры и с министром иностранных дел Германии. Являются ли все эти встречи проявлением тенденции к международной разрядке?

— Сегодня действительно состоится личная встреча госсекретаря США Блинкена с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. И, кроме того, в режиме онлайн с ними будут беседовать министры иностранных дел Франции и Великобритании. То есть это будет конференция ключевых западных держав. Если мы посмотрим на развитие событий, то очень много говорят о том, что есть какая-то видимость того, что Запад и Россия друг с другом разговаривают, но конкретных результатов абсолютно нет. А если мы посмотрим на риторику сторон, то она остаётся по-прежнему очень жёсткой.

Я бы назвал символом прошедших переговоров и их безрезультатности визит Анналены Бербок в Москву, состоявшийся после поездки в Киеве. Визит в Киев для нее был очень приятный в целом, дружеский, она сама это подчёркивала. В Москве всё было гораздо сложнее, атмосфера была совсем другая, обе стороны свои позиции озвучили и пришли к выводу, что надо продолжать диалог. Никаких конкретных выводов, конкретных каких-то результатов не было.

Я думаю, что эта тенденция и продолжится на этой неделе, о какой-то развязке этого кризиса пока речь не идёт.

— Вы говорите, что конкретных результатов нет, но ранее так называемый ультиматум со стороны России звучал гораздо более жёстко – речь шла о не расширении НАТО, о возвращении к расстановке сил образца 1997 года. А на этой неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что единственное, чего Москва добивается, — это не вступление Украины и Грузии в НАТО. Разве такие заявления не являются смягчающими со стороны России?

— Когда мы говорим о российской риторике, то к ней вообще надо подходить очень осторожно, потому что там семь пятниц на неделе - позиции постоянно меняются. И совсем не факт, что, например, один заместитель Лаврова, скажет то же самое, что другой заместитель. Если говорить о самом Лаврове, который, как я понимаю, всё-таки внешнюю политику России определяет, именно проводя курс президента Путина.

О степени самостоятельности Лаврова можно поспорить. Он же подчёркивает по-прежнему, что ожидает от американцев письменный ответ на те требования, которые Россия выставила. И в тех требованиях речь идёт не только об Украине или о Грузии, а о ситуации на момент 1997 года. Но, возможно, цитаты, которые вы упомянули, свидетельствует о том, что Россия готова согласиться даже на такой, с её точки зрения, компромисс по Грузии и по Украине. Но для Запада этот компромисс является неприемлемым.

Западная позиция очень простая: судьбу Грузии и Украины будут решать сами украинцы и грузины, если они захотят вступят в НАТО, то никто им это запрещать, тем более запрещать заранее, не будет. И это касается не только Украины и Грузии, это касается Швеции, Финляндии и любой другой страны.

— Считалось, что Анналена Бербок занимает более принципиальную, более жёсткую позицию по отношению к Кремлю. По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по итогам их совместной пресс-конференции она делает заявление, смысл которого сводится к тому, что Германия готова к диалогу с Россией. В связи с этим в немецкой прессе, среди немецких аналитиков, - скажем так, ястребиного крыла, - нет ли критики в отношении Анналены Бербок?

— Нет, оценки её визита в целом положительные. До этого были опасения, что Анналена Бербок, человек на своем посту новый и не отягощённый дипломатическим опытом, встречается с таким дипломатом как Лавров, у которого огромный опыт, и что она не сможет довольно чётко заявить о немецкой позиции. Но нет, она это сделала. В принципе её визит в Москву никаких сенсаций не принёс.

Анналена Бербок повела себя довольно жёстко, она упомянула отдельно тему Навального, она упомянула тему мемориала, она упомянула тему нарушения прав человека в России, и она заявила, что между Россией Германией существуют фундаментальные разногласия.

Sergejus Lavrovas, Annalena Baerbock Foto: Itar-Tass / Scanpix

Анналена Бербок подчеркнула, что в случае агрессии против Украины Россия заплатит большую цену. Она не уточняла какую, но она это подчеркнула, позицию сформулировала. А то, что касается диалога, то общая позиция довольно простая.

Мы, с одной стороны, отстаиваем свои ценности - и действительно даже во время этого визита в Россию она и подчёркивала приверженность демократическим ценностям. А, с другой стороны, партнёров, к сожалению, как она часто говорит, не выбирают, и приходится говорить с теми, кто есть. Режиме в Пекине или в Москве ей неприятны, она без особой симпатии, скажем так, к ним относятся, но она возглавляет внешнеполитическое ведомство Германии, и разговаривать приходится даже с людьми вроде Лаврова, которые, я думаю, ей лично глубоко неприятны.

— Обсуждался ли во время встречи Анналены Бербок и Сергея Лаврова "Северный поток - 2"?

— Видимо обсуждался, но дело в том, что в немецком правительстве нет единой точки зрения по поводу «Северного потока-2». Есть Партия зелёных, которая в принципе никогда не скрывала своего отрицательного отношения к этому проекту и до сих пор выступает против него. Есть социал-демократы, представитель которой Олаф Шольц является сейчас главой правительства, и эта партия гораздо лучше относится к "Северному потоку-2" и совсем в принципе была бы не против его запустить.

Что касается Партии зелёных, то они очень много раз подчеркивали, что если на украинском направлении что-то произойдёт, - агрессия России против Украины в какой-либо форме, - "Северный поток-2" не будет запущен.

Я думаю, это Москва понимает - в случае, если действительно на украинском направлении что-то такое произойдёт, у "Северного потока-2" нет никаких шансов.

Одна из первых санкций, которая будет введена против России, - заморозка и отказ от "Северного потока-2".

— Сейчас много говорят и пишут, в том числе и в западной прессе, о возможном вторжении России в Украину. На ваш взгляд, не попытается ли на этом фоне Кремль сделать попытку переиграть всех - все ждут вторжения в Украину, а они захотят, допустим, двинуться на другую сопредельную территорию, например, к нам в Литву? Мы сейчас видим, что российская военная техника, российские военнослужащие направляются в Беларусь, где в феврале запланированы совместные учения. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что военные России и Беларуси создают прямую угрозу Литве.

— Это заявление Арвидаса Анушаускаса очень много цитировали, прежде всего в Германии. Потому что, как известно, из того контингента НАТО, который расположен в странах Балтии, немецкие военные как раз-таки находятся именно в Литве. А это значит, что если произойдёт агрессия в отношении Литвы, то сразу же внутри этого конфликта, разумеется, окажутся и военнослужащие Бундесвера, которые находятся в Литве.

Да, на эту тему говорят. Но я бы не сказал, что это воспринимается западноевропейскими государствами как уж очень большая опасность, потому что они исходят из того, что у российского руководства должно хватить разума избежать прямого столкновения с НАТО и не напасть на страну, которая входит в НАТО. Это что касается Литвы.

Что же касается Украины, то, конечно, о возможности военных действий там говорят гораздо больше. И эта угроза представляется западной стороне куда более реалистичной.

— Откуда у западных лидеров такая уверенность, такое ощущение, что России хватит рационального мышления, чтобы не начинать вторжение в Украину, особенно после того, что мы увидели уже в далёком 2008 году в Грузии, как мы увидели в 2014 году, что произошло в Крыму и на Донбассе.



— Я думаю, что вторжение в Украину воспринимается как весьма реальный сценарий. Об этом очень много говорят, много пишут, об этом говорят все ведущие европейские политики вне зависимости от их партийной принадлежности. На западе действительно исходят из того, что это вторжение возможно и продумываются меры ответные меры против России, если такое вторжение произойдёт.

Что, скорее, исключается, - так это то, что объектом агрессии станет одна из стран членов НАТО – скажем, Эстония, Латвия, Литва или Польша. Такой вариант, наверное, если и рассматривается (на уровне генеральных штабов он, разумеется, рассматривается), то только теоретически. Потому что практически угрозы там, по крайней мере как мне кажется, на данный момент мы не видим. А вот что касается Украины, то там действительно всё очень реально.

— Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас стратегия Запада для недопущения войны или в случае вторжения России на территорию Украины во многом – это такое экономическое сдерживание. На ваш взгляд, возможна ли, чисто теоретически, такая красная линия, которая заставит Запад перейти к стратегии военного сдерживания.

— Я думаю, что военное сдерживание в случае с Украиной невозможно. Максимум, что Украина может ожидать от западных стран, - да и то не от всех, — это поставки вооружения. То есть на эту тему нет единства у западных стран.

Германия, например, отказалась поставлять вооружение, объясняя это своим историческим прошлым. Великобритания готова поставлять вооружение. Я так понимаю, что и американцы в случае чего тоже будут поставлять вооружение. Это максимум, что Украина может ожидать.

Конечно, мы сегодня, после событий упомянутых вами событий в Украине, после той войны мы в принципе ничего уже не можем исключать на европейском театре событий. Но пока всё-таки военное столкновение между странами НАТО и России в случае Украины пока представляется чем-то невероятным. Но Россия показала в 2014 году, что то, что многим представлялось совершенно невероятным, - аннексия Крыма, война против Украины на востоке, - оказалось реальностью. Так что, к сожалению, любые ужасные сценарии в сегодняшней Европе могут стать реальностью.

— Вы уже упомянули, что европейская пресса пишет о перемещении российских войск и техники в Беларусь в связи с военными учениями, намеченными на февраль. Воспринимается ли сегодня Минск в целом на Западе и, в том числе, в Германии как самостоятельный игрок или сейчас между Минском и Москвой ставится знак равно?

— Нет, Лукашенко не воспринимается как самостоятельный игрок. Лукашенко воспринимается и западными политиками и западной прессой как вассал, как адъютант Москвы. Поле для манёвра у него практически отсутствует, и сегодня он полностью зависим от поддержки Москвы. И, как говорят высокопоставленные чиновники Госдепа, даже сам Лукашенко понимает, что поддержка Москвы имеет свою цену. Это значит, что он будет делать то, что от него ожидает Москва. Поэтому и проходят эти учения, поэтому он соглашается на другие меры.

Но тут ещё, конечно, вопрос в интерпретации. Во многом это рассматривается как движение из Москвы, а Лукашенко воспринимается в качестве исполнителя. Я бы тут всё-таки был немножко осторожнее в оценках, потому что Лукашенко в последнее время, - по крайней мере в своей риторике, - тяготеет не только к роли исполнителя, а к роли одного из организаторов различных операций на постсоветском пространстве.

Например, вспомним слова о Казахстане, - что он планировал операцию в Казахстане вместе с Путиным. Теперь же, когда российские войска прибывают в Беларусь на все эти учения, основным спикером на эту тему опять же является Лукашенко. Он подчеркивает, как ему это нужно, как это для него важно и как эти российские войска могут потенциально защитить Беларусь. Поэтому я думаю, что Лукашенко потенциально готов участвовать в любом российском проекте. Он на сегодня по большому счёту сам часть российского проекта.

— Один из российских проектов, российско-белорусских, - интеграция. Если произойдёт потеря суверенитета Беларуси уже де юре, Запад на это отреагирует спокойно?

— Мне кажется, что это касается не только стран Западной Европы. Наверное, во многом эта позиция и Польши, и стран Балтии. Они не видят серьёзной разницы между Путиным и Лукашенко, скорее Путин и Лукашенко воспринимаются как одно целое.

Если например для западных политиков абсолютно не очевидно, что Лукашенко, который находится во главе Беларуси, абсолютно непредсказуемый человек прижатый к стенке, которого интересует сохранение только своей личной власти, который прекрасно понимает, что в будущем его в Беларуси ничего хорошего не ожидает, что вот Лукашенко, оказавшийся в такой ситуации, представляет для Запада что-то лучшее или более приятное, чем, например, какой-то режим в Беларуси, который полностью контролируется Россией, или вообще Беларусь под полным российским контролем.

То, что Лукашенко всегда подчёркивал, - что лучше вот он такой, чем российское правление, чем полный российский контроль в Беларуси, - мне кажется это сегодня для западных политиков, для западного руководства неочевидно.

— Как меняется отношение к Литве в Германии, на Западе? На одной чаше весов – Литва, которая в последние годы стала своеобразным рупором для Беларуси, - наверное, наряду с Польшей, - поскольку здесь штаб Тихановской, многие белорусы по объективным причинам из-за географической близости Минска и Вильнюса бежали сюда, спасаясь от репрессий. На другой чаше весов риторика Литвы в связи с конфликтом с Китаем, что, в частности, бьёт по немецкому бизнесу.

— Во первых, начиная с августа 2020 года, о Литве, - в том числе и в контексте белорусских событий, - в западной прессе и, в частности, в немецкой, начали писать гораздо больше. Фактически любая публикация о белорусском демократическом движении, Светлане Тихановской так или иначе не обходится без упоминания Литвы хотя бы потому, что Тихановская географически находится главным образом в Литве.

Литва - не единственная страна, конечно, которая поддерживает белорусское демократическое движение, это делает и Польша. И вот тут есть один очень интересный момент: поскольку у нынешнего польского правительства есть масса конфликтов с Европейским союзом и с европейскими структурами, у правительства Польши в Европе гораздо худший имидж, чем, например, у литовского правительства. Поэтому о Литве, о поддержке Беларуси Литвой пишут гораздо больше и без оговорок, которые делаются в случае Польши. Потому что для западного либерально настроенного обывателя, - если какое то демократическое движение поддерживает Польша, - тень Польши, имидж которой сегодня не самый лучший, как бы витает.

С Литвой всё гораздо проще, потому что литовское правительство в принципе имеет Европейском союзе весьма хороший имидж, весьма хорошую репутацию. И, конечно же, это подчёркивается. Литовский министр иностранных дел Ландсбергис регулярно подчёркивает приверженность Литвы демократическим ценностям, это подчеркивается. Литва часто проходит как пример принципиальной внешней политики и, может быть, даже как пример для больших стран Европейского Союза. Литва – страна, которая не готова не готова отказаться от своих принципов ради экономических интересов.

И в этом контексте проходит, конечно же, история с Китаем. И это такая интересная, очень интересная европейская дискуссия на тему "политика Литвы, особые отношения с Тайванем", подчёркивание демократических ценностей, прав человека и жёсткая реакция на шантаж со стороны Китая. Литва не отходит от своей позиции. Идут действительно рассуждения в серьёзных газетах и немецких, и швейцарских, и французских, - является ли пример «маленькой» Литвы для "больших" стран? А может быть и всем остальным странам Европы следует вести себя с Китаем именно так, как ведёт себя Литва - показать приверженность своим ценностям.

Так что имидж Литвы в этом смысле, - особенно среде интеллектуалов, либерально ориентированных людей - очень сильно улучшился. Я, например, регулярно читаю колонки по интеллектуалов из Гонконга которые часто пишут в европейской прессе, и они очень часто пишут для Литвы, о Литве и призывают другие европейские страны руководствоваться примером Литвы в политике в отношении Китая.

— Совершенно неожиданно возникла дискуссия между Байденом и Навальным, - я имею в виду сопоставление последнего заявления Байдена и интервью Навального, опубликованного в журнале Time. Джо Байден, в частности, заявил, что вторжение в Украину будет катастрофой для России. Навальный, говоря о политике Запада по сдерживанию России, утверждает, что это просто разводка и ровно это Путину и надо, когда он играет страхами, создаёт какую-то напряжённость. В ответ Байден и другие лидеры Запада говорят о том, что если вы вторгнетесь, то мы введём такие-то санкции и вы ещё очень сильно об этом пожалеете. В итоге Путин не вторгается, ну и санкции не вводятся.

В такой условной заочной дискуссии вы на чьей стороне - Байдена или Навального?

— Это две очень полярные позиции, одна позиция черная, другая – белая. Мне кажется, что в реальности гораздо больше полутонов.

Когда речь идёт о демократических странах, то в принципе демократические страны действуют рационально, там доверие играет очень большую роль. Демократические страны между собой разговаривают, и есть доверие как основа для поиска и нахождения компромиссов.

В случае России мы имеем дело с партнёром, которому, во-первых, с точки зрения Запада нельзя доверять, и во-вторых, который не держит своё слово, и в-третьих, который в принципе готов на всё. Поэтому Навальный, например, считает, что это всё только лишь блеф, но события 2013-2014 года в Украине, а ещё до этого события в Грузии, да и последние события в Казахстане показывают, что Россия не только блефует, но и готова совершать реальные шаги. Поэтому исключать, что в России есть какие то военные планы в отношении той же Украины, мне кажется, было бы очень наивно.

— Недавно Китай высказался - видимо в преддверии грядущей в феврале Олимпиады – призвал все стороны к благоразумию. И со стороны Турции, в том числе Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, прозвучало чуть ли не предложение своих посреднических услуг в урегулировании кризиса на фоне того, что минские соглашения и Лукашенко, считавший еще полтора года назад посредником, сходят на нет. Может ли стать таким посредником Турция?

— Для Украины это был бы очень хороший вариант, если бы Турция стала играть более активную роль. Потому что Турция во многом же занимает проукраинскую позицию, например, она не признаёт Крым частью России, и Турция регулярно задает вопросы по поводу крымских татар, в самой Турции же есть крымские татары, поэтому это довольно важный фактор внутриполитический в турецкой политике. Но Россия никогда не согласится на посреднические услуги Турции, потому что для Москвы согласиться на это было бы равносильно признанию себя одной из сторон конфликта. Это с одной стороны.

А что касается Китая, то для Пекина это вопрос довольно сложный, щепетильный, потому что Китай сам имеет серьёзные проблемы с сепаратизмом и территориальные проблемы - это вопрос Синьцзяна, и вопрос Тибета, и вопрос Гонконга, и вопрос Тайваня. Поэтому любая попытка перекроить карту Европы, куда-то вторгнуться - это всё влечет за собой риски. И для Китая это, безусловно, не та ситуация сейчас.

Конечно, если начнутся какие-то боевые действия, то внимание всего мира будет отвлечено от Олимпиады в Китае, которая и так проблематична из-за пандемии и условий, в каких она проводится. Так что этот проект китайский окажется под вопросом. Поэтому Китай ведёт себя подчёркнуто очень осторожно и наблюдает за этим конфликтом, но принципиально любой конфликт между Западом и Россией выгоден Китаю, потому что он объективно ослабляет и ту, и другую сторону. Кроме того, он значительно сужает поле для манёвра России, и фактически Москве только и остаётся, что броситься в объятия Пекина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!