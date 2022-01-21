Глава МВД: спокойствие на границе Литвы с Беларусью обманчиво

Преобладающее в данный момент спокойствие на литовско-белорусской границе является обманчивым, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В пятницу она показала иностранным делегациям возводимый на границе забор и представила меры, предпринимаемые Литвой для защиты внешней границы Европейского Союза (ЕС).

"Спокойствие, которое вы видите здесь сейчас, обманчиво. Наши пограничники это знают - в любой момент может появиться группа мигрантов, которую насильно выталкивают белорусские должностные лица. Специально подготовленные группы мигрантов также могут попытаться применить силу", - сказала министр.

По словам главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, на прошлой неделе было зафиксировано всего лишь 18 случаев нарушения госграницы, но, невзирая на это, следует готовиться к более сложным условиям.

"Против Литвы и Евросоюза осуществляется гибридная атака, с использованием мигрантов для достижения политических целей, оказывается давление как на Литву, так и на Евросоюз в целом", — заявила журналистам на границе Билотайте.

По ее словам, внешняя граница ЕС срочно нуждается в новом стандарте защиты, а также в изменениях миграционной политики ЕС.

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митарахи, отвечая на вопрос, может ли миграционная стратегия Литвы служить примером для Европы, отметил, что международное право не гарантирует мигрантам доступ в ЕС.

"Я считаю, что Женевская конвенция, Хартия основных прав Европейского союза дает людям право просить убежище, но международное право не позволяет им въезжать в ЕС нелегально", — сказал министр, подчеркнув, что при этом международное право позволяет стране охранять свою границу.

Литва выделила 152 млн евро для строительства забора, призванного укрепить безопасность границы. Решение установить забор и использовать политику разворота нелегальных мигрантов привело к тому, что более 8 тыс. человек не смогли нелегально пересечь государственную границу Литвы.

По данным МВД, за период нелегальной миграции было установлено 170 км колючей проволоки и около 30 км забора.

По словам Билотайте, Литва в одиночку не может справиться с таким вызовом, как недавняя гибридная атака Беларуси через инструментализацию миграции - для этого требуется мобилизация и совместный ответ стран ЕС.

"Если мы хотим эффективно защищаться, мы все - ЕС и страны Шенгенского соглашения, агентства ЕС и ведомства - должны согласовать новый стандарт защиты внешних границ и правовые инструменты для противодействия гибридным атакам", — сказала министр Билотайте.

В прошлом году в Литву нелегально попали более 4,2 тысячи мигрантов. Литва и другие Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией. Иностранцев, незаконно пересекших границу с августа прошлого года, возвращают в Беларусь.

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