В пятницу она показала иностранным делегациям возводимый на границе забор и представила меры, предпринимаемые Литвой для защиты внешней границы Европейского Союза (ЕС).

"Спокойствие, которое вы видите здесь сейчас, обманчиво. Наши пограничники это знают - в любой момент может появиться группа мигрантов, которую насильно выталкивают белорусские должностные лица. Специально подготовленные группы мигрантов также могут попытаться применить силу", - сказала министр.

Статьи по теме:
Премьер Литвы и комиссар по внутренним делам ЕС обсудили охрану границ
За минувшие сутки не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы

По словам главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, на прошлой неделе было зафиксировано всего лишь 18 случаев нарушения госграницы, но, невзирая на это, следует готовиться к более сложным условиям.

"Против Литвы и Евросоюза осуществляется гибридная атака, с использованием мигрантов для достижения политических целей, оказывается давление как на Литву, так и на Евросоюз в целом", — заявила журналистам на границе Билотайте.

По ее словам, внешняя граница ЕС срочно нуждается в новом стандарте защиты, а также в изменениях миграционной политики ЕС.

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митарахи, отвечая на вопрос, может ли миграционная стратегия Литвы служить примером для Европы, отметил, что международное право не гарантирует мигрантам доступ в ЕС.

"Я считаю, что Женевская конвенция, Хартия основных прав Европейского союза дает людям право просить убежище, но международное право не позволяет им въезжать в ЕС нелегально", — сказал министр, подчеркнув, что при этом международное право позволяет стране охранять свою границу.

Литва выделила 152 млн евро для строительства забора, призванного укрепить безопасность границы. Решение установить забор и использовать политику разворота нелегальных мигрантов привело к тому, что более 8 тыс. человек не смогли нелегально пересечь государственную границу Литвы.

По данным МВД, за период нелегальной миграции было установлено 170 км колючей проволоки и около 30 км забора.

По словам Билотайте, Литва в одиночку не может справиться с таким вызовом, как недавняя гибридная атака Беларуси через инструментализацию миграции - для этого требуется мобилизация и совместный ответ стран ЕС.

"Если мы хотим эффективно защищаться, мы все - ЕС и страны Шенгенского соглашения, агентства ЕС и ведомства - должны согласовать новый стандарт защиты внешних границ и правовые инструменты для противодействия гибридным атакам", — сказала министр Билотайте.

В прошлом году в Литву нелегально попали более 4,2 тысячи мигрантов. Литва и другие Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией. Иностранцев, незаконно пересекших границу с августа прошлого года, возвращают в Беларусь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!