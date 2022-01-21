Глава Минздрава утвердил список важных профессий: смогут работать и если болеют коронавирусом в легкой форме

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подготовил список жизненно необходимых для функционирования государства профессий, представители которых не могут работать удаленно. Представители этих профессий смогут работать, если будут болеть коронавирусом в легкой форме.

В зарегистрированном в пятницу документе сказано, что эти изменения вступят в силу с 24 января (понедельник).

Контактировавшие с больными коронавирусом или больные, у которых болезнь протекает в легкой форме, должны изолироваться в установленном порядке, за исключением:

работников жизненно важных для функционирования государства профессий, если болеет большое количество этих людей и не возможно обеспечить функционирование системы, эту работу другие люди не могут выполнять. В таких случаях люди с бессимптомной формой заболевания COVID–19 могут не изолироваться.

таким работникам, если они во время работы не контактируют с третьими лицами и общаются только с коллегами, рекомендуется носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если такие работники контактируют с третьими лицами, они в обязательном порядке должны носить респираторы. Если в силу медицинских противопоказаний человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.

По решению главы Минздрава работодатели, которым подчиняются люди жизненно важных, обязаны:

утвердить группы должностей, выполняющих жизненно важные для функционирования государства функции или представить список таких работников;

если из-за заболеваемости COVID–19 работников в этих группах не хватает, то начинает вступать в силу действующее исключение.

Список работников, осуществляющих жизненно важные для государства функции:

Обеспечение энергопоставок:

Работники Государственной инспекции безопасности атомной энергетики, которые присматривают за объектами и участвуют в деятельности Центра по ЧС;

Работники управления, эксплуатации и др. отделов ГП ИАЭС;

Работники компаний, производящих и поставляющих услуги центрального отопления;

Работники АО Litgrid;

Работники АО Amber Grid;

Работники терминала сжиженного природного газа АО Klaipėdos nafta; A

Диспетчеры Ignitis grupė/ESO;

Команда Круонисской гидроаккумуляционной электростанции;

Команда Каунасской ГЭС.

Обеспечение присмотра за инфраструктурой дорог:

Работники АО Detonas, отвечающие за склады со взрывчаткой;

Работники АО Kelių priežiūra;

Работники АО Smiltynės perkėla;

Специалисты ПУ Plačiajuostis internetas;

Специалисты Литовской администрации безопасного движения транспорта в сфере судоходства, отделов присмотра за судами;

Операторы, диспетчеры ГП дирекция Клайпедского порта;

Работники ГП Авиационная безопасность Литовских аэропортов.

Работники агентств, обслуживающих аэропорты;

Инженеры Центров данных Lietuvos radijo ir televizijos centras;

Работники "Литовской почты";

Работники группы "Литовские железные дороги";

Администрация и служащие приграничных КПП.

Финансы и банковское дело – работники Центробанка, отвечающие за стабильное выполнение функций.

Обеспечение социальной защиты:

Работники Центров приема беженцев;

Сурдопереводчики;

Работники Службы по установке степени инвалидности и трудоспособности при Соцмине;

Работники центра предоставления технической помощи инвалидам; Специалисты мобильных команд, дежурные, юристы Службы по защите прав детей;

Социальные работники, предоставляющие услуги пожилым людям в домах опеки и на дому.

Обеспечение внутренней безопасности:



Пожарные-спасатели;

Полицейские;

Пограничники;

Сотрудники службы общественной безопасности;

Сотрудники службы расследования финансовых преступлений;

Сотрудники Департамента тюрем;

Судмедэксперты;

Государственные адвокаты;

Работники, обеспечивающие функционирование Центра реестра;

Работники Таможенного департамента;

Сотрудники ДГБ;

Работники муниципалитета, обеспечивающие общественный порядок.

Служащие системы обороны.

Работники системы здравоохранения и фармацевты.

Обеспечение жизненно важных функций и других услуг:

Члены центров ЧС;

Работники компаний, отвечающих за поставки воды;

Работники компаний, отвечающих за уборку улиц и дорог;

Работники общественного транспорта;

Работники компаний, отвечающих за вывоз мусора;

Социальные работники в школах, детских садах и воспитатели, учителя;

Работники Литовской гидрометеорологической службы;

Работники Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

Новый порядок вступит в силу с 24 января.

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