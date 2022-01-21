Премьер Литвы и комиссар по внутренним делам ЕС обсудили охрану границ

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретилась в пятницу в Вильнюсе с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон, чтобы обсудить ситуацию на белорусско-литовской границе, действия Евросоюза по усилению охраны внешней границы.

По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр Литвы поблагодарила Йоханссон и Европейскую комиссию за помощь Литве, а также за оперативные действия по управлению миграцией.

По словам премьер-министра, "единая позиция ЕС, усилия и скоординированные действия Литвы и ЕС были и остаются эффективными в борьбе с этой гибридной атакой, организованной Лукашенко".

Глава правительства также отметила, что количество людей, ежедневно пытающихся нелегально пересечь границу ЕС с Беларусью, уменьшилось, однако говорить о существенной деэскалации ситуации пока рано.

На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе в связи с сосредоточением российских вооруженных сил на границе с Украиной и размещением ее вооруженных сил на юге Беларуси.

В прошлом году в Литву нелегально попали более 4,2 тысячи мигрантов. Литва и другие Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией. Иностранцев, незаконно пересекших границу с августа прошлого года, возвращают в Беларусь.

Поскольку Россия сосредоточила на границе с Украиной более 100 тыс. военных и военную технику, Запад все больше обеспокоен возможностью крупного конфликта в Европе. Последние совместные российско-белорусские военные учения также вызывают беспокойство, поскольку есть опасения, что они могут сулить продолжительное размещение российских сил в Беларуси, включая обычные и ядерные вооружения.

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