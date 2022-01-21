Пассажиропоток в аэропортах Литвы в прошлом году вырос на 37%

В прошлом году три аэропорта Литвы обслужили более 2,5 млн пассажиров, что на 37% больше, чем в позапрошлом году, когда было обслужено более 1,8 млн пассажиров. По мнению экспертов, в 2021 году авиация росла во всех основных секторах, а активное оживление началось в середине года.

По сообщению главы отдела авиационных услуг компании-оператора Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримаса Стиклюнаса, начало года по причине ограничений в поездках было временем стагнации – до середины лета потоки путешествующих были минимальными (почти 480 тыс.). Однако во втором полугодии, когда был введен европейский "зеленый" паспорт, они выросли.

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"В Европе введен паспорт для путешественников, как и авиакомпании, так и аэропорты выполнили свою домашнюю работу и готовились к оживлению, благодаря этому путешественникам было предложено немало рейсов. В итоге второе полугодие по результатам превзошло самые оптимистичные прогнозы, а поток путешественников превысил 2 млн пассажиров", - сказал Стиклюнас на пресс-конференции в пятницу.

В прошлом году Вильнюсский аэропорт обслужил 1,9 миллиона пассажиров – на 45% больше, чем в 2020 году, Каунассский - 490 тыс. пассажиров (на 32% больше), а Палангский - 86 тыс. (на 31% меньше).

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