СМИ: процедуры первого аукциона частот связи 5G в Литве отложены до весны

Литва в очередной раз откладывает процедуры первого аукциона частот нового поколения 5G, сообщает портал деловых новостей vz.lt.

Операторы связи, планирующие участвовать в аукционе на полосу в 700 МГц, должны были подать свои заявки до 25 января, однако срок был перенесен на два месяца, поскольку правительственная комиссия запросила дополнительные данные, которые операторы и Служба регулирования связи не могут собрать в течение короткого времени.

Служба регулирования связи продлила срок подачи документов для участия в аукционе до 25 марта, рассмотрение документов продлится до 8 апреля.

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