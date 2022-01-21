Литва передаст спецсилам Украины портативные тепловизоры

Литва планирует передать украинскому спецназу портативные тепловизоры.

Проект постановления правительства, подготовленный Министерством обороны Литвы, предусматривает безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины 24 тепловизоров, которые в настоящее время имеются у литовской армии.

Их остаточная стоимость превышает 342 тыс. евро.

В Минобороны сообщили BNS, что "планируется, что это будут портативные тепловизионные приборы наблюдения", и заявили, что пока не могут предоставить более подробную информацию.

Предусматривается, что они могут быть использовано для обеспечения внутренней безопасности украинской армии и подведомственных ей учреждений, обороны, не может быть передано третьим лицам без согласия Литвы.

Министр национальной обороны подтвердил в четверг, что Литва в ближайшее время начнет процесс передачи вооружений Украине, но не сообщил подробностей.

Агентство Reuters, ссылаясь на данные разных источников, сообщило, что Соединенные Штаты разрешили странам Балтии передать Украине вооружение американского производства, в том числе противотанковые ракеты Stinger.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил в четверг вечером литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT, что хотя получено разрешение США, позволяющее странам самостоятельно принимать решения о поставках вооружений в Украину, окончательные решения в Литве еще не приняты.

Российские официальные лица неоднократно отрицали, что Москва планирует вторжение в Украину, но у границ этой страны находится около 100 тыс. российских военных. Запад называет это подготовкой к войне с целью не допустить вступления Украины в НАТО.

Сложившаяся ситуация вызывает большую озабоченность у стран Балтии и других стран НАТО, а также у американских законодателей. Группа сенаторов от обеих основных партий США во время визита в Киев на этой неделе выразила солидарность и пообещала оружие.

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