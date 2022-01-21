По сообщению службы, также не было и впущенных в страну по гуманитарным причинам.
Пограничникам и помогающим им военным не пришлось прибегать к использованию служебного оружия.
В среду и вторник в Литву не впустили по девять нелегальных мигрантов, между тем, в понедельник и воскресенье попыток нелегального пересечения границы не было, в субботу не впустили 19 мигрантов, в пятницу – 4.
Между тем, латвийские пограничники за сутки развернули 55 нелегалов из Беларуси, при том, что протяжённость границы этой страны в четыре раза короче, чем литовско-белорусской границы.
За четверг польские пограничники развернули 38 мигрантов.
С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.
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