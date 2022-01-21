Из-за снега ситуация на дорогах сложная во всей Литве

Из-за снега и метели в пятницу утром ситуация на дорогах всей Литвы остается сложной, предупреждает Литовская дирекция автомобильных дорог.

Дорожные службы чистят и посыпают заснеженные дороги, однако из-за метели их вскоре снова заваливает снегом, поэтому водителей просят выбирать безопасную скорость.

В Каунасском районе, на дороге A5, в пятницу утром было ограничено движение, поскольку с дороги съехал тягач.

По данным полиции, тягачом управлял нетрезвый (2 промилле) водитель (1961 г.р.). Тягач у поворота на Мастайчай съехал с дороги в четверг, в 21.10 ч.

В Западной Литве сильный ветер валил деревья, из-за скользких дорог с в ДТП попали несколько тягачей, в Шилутском районе опасно накренился автобус с пассажирами.

Представитель Клайпедских пожарных-спасателей Юозас Винтилас сказал, что за сутки в Клайпеде, Скуодасе и Паланге поваленные деревья пришлось убирать 21 раз.

"Попаленные деревья повредили 6 автомобилей. Во дворе одного дома были повреждены три автомобиля, в другом - два, в другом месте машину повредили вырванные ветром конструкции забора", – сказал он.

Трижды пожарные выезжали, чтобы закрепить оторванные крыши многоквартирных домов. За сутки было зафиксировано 12 ДТП, после которых требовалась помощь пожарных-спасателей. Люди в ДТП не пострадали.

"Больше всего ДТП было на автомагистрали около Клайпеды. Около кольца Якай и с одной и с другой стороны с дороги съехали автомобили, несколько тягачей", – рассказал Винтилас.

20 января, в 18 ч. в деревне Лапинай (Шилутский район) пожарные вызволяли пассажиров автобуса, который повис на краю дорожной канавы. "Пассажиры не могли выйти, поскольку как только они двинулись к выходу, автобус еще больше накренился, люди могли пострадать. Мы вызывали дополнительную технику, освободили 14 пассажиров", – рассказал представитель пожарных.

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