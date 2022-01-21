Профессор призывает не расслабляться: осенью может быть еще одна волна

Профессор, глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас в передаче на Lietuvos rytas сказал, что сейчас очень важно тестировать людей и не терять бдительности. По его словам, нельзя расслабляться, поскольку осенью возможна еще одна волна коронавируса. Однако, по его словам, остается надеяться, что появится больше иммунизированных людей и не будет опасных штаммов.

Он заметил, что абсолютное большинство работников медучреждений и домов социальной опеки привито, поэтому остальным важно следить за своим статусом COVID-19. Однако, по словам Чаплинскаса, другие меры вакцинацию не заменят.

"Вакцинацию не заменишь, но точно также, я думаю, не надо говорить, что вакцина - единственное средство. Да, иммунитет, устойчивость, которую дает вакцина, очень важна бустерная доза, (…) но параллельно важно, как можно скорее выявить потенциальных распространителей инфекции – даже привитых и переболевших", – заметил эксперт.

Поэтому, по его словам, важно систематическое тестирование.

Чаплинскас сказал, что скоро дойдем до такого предела, когда поднимем вопрос, должны ли сразу после контакта изолироваться переболевшие или привитые жители.

"Быть может, лучше каждый день тестироваться, тогда ясно, когда человек становится носителем инфекции, тогда его и надо изолировать, ведь понятно, что количество заболевших будет расти", – заметил профессор.

По его словам, если будут тестировать только с помощью ПЦР, а поток будет большим, то часть людей может вовремя не узнать, что они потенциально опасны.

Что касается учителей, которые работают контактно, Чаплинскас сказал, что они должны беречь себя, особенно пожилые люди – пользоваться превентивными средствами защиты.

"Легкомысленно ведут себя те, кто еще не привился или привился только двумя дозами, не привился бустерной", – пояснил эксперт.

Непривитые дети, по словам профессора, иммунизируются естественным путем - переболеют.

"К сожалению, кто-то из них может оказаться в больнице", – констатировал Чаплинскас.

Вирусолог заметил, что появление штамма "омикрон" - естественная мутация.

"С одной стороны, хорошо, что произошла мутация, у нас появился вирус, который в 10 раз хуже размножается в легких, но зато он в 70 раз эффективнее размножается в носу и в горле. Это значит, что он быстрее распространяется, но течение болезни стало легче", – заметил профессор, объяснив, что именно поэтому привитые реже попадают в больницу.

"С другой стороны, не надо обманывать себя. Люди, у которых не будет достаточного иммунитета, могут заболеть серьезно, мы это и наблюдаем. Большинство из тех, кто попадает в больницу - это непривитые или те, у кого иммунитет ослабел", – акцентировал эксперт.

Но дальше все будет зависеть от жителей.

"Дальше все будет зависеть от нас, от нас зависит когда не нужно будет ограничений. К сожалению, вспышки болезни будут не только этой зимой, осенью мы также столкнемся с еще одной волной. Но чем меньше людей будет без иммунитета, тем меньше будут возможности распространения вируса", – сказа Чаплинскас.

По его словам, остается надеяться, что не появится агрессивный штамм.

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