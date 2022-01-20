В интервью LRT в четверг он также не исключил, что еще на этой неделе, когда в Женеве продолжаются переговоры глав дипломатических ведомств США и России, можно будет увидеть военные действия России в Украине.

"Пока идут переговоры в Женеве или где-либо в другом месте, Россия может и во время переговоров применить ВС из-за лучших переговорных позиций", - сказал он.

Министр утверждал, что если раньше для конвенционального нападения, применения силы России нужен был месяц на подготовку, то теперь это время "может измеряться часами".

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По его словам, речь идет не только о войсках вблизи Украины, но и о ситуации в Беларуси.

"Ситуация такова, что в районе нашей восточной границы мы скоро получим соседство с Россией в военном смысле. В определенном смысле, мы уже его получили, известно, что в Гродненской области создана их военная база, что авиация в районе наших границ реально патрулирует российская, без белорусского сопровождения", - сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что несмотря на реальность рисков, для того, чтобы они переросли в реальную угрозу и потом - в военную провокацию, нужна не только концентрация ВС, но и политические решения, которые еще только ожидаются.

По словам министра, переговоры России с США и НАТО, на которых она требует не принимать в Альянс Украину и другие государства, начаты не случайно.

"Они предъявили ультимативные требования и стараются сформировать для созданной ими самими угрозы другой образ, что это реакция на действия НАТО. Хотя нам известно, что действия НАТО довольно ограниченны, военный перевес в этом регионе всегда был и есть на стороне России, могу сказать, что вне всяких сомнений", - сказал Анушаускас.

Давая оценку вооруженности граничащей с Литвой Калининградской области РФ, министр сказал, что и количество военной техники, и способность к быстрой мобилизации в последние годы возросли в несколько раз - здесь размещена самая современная техника, появляются новые военные подразделения.

Он говорит, что "нужно готовиться к разным сценариям", однако признаков вероятной подготовки к конвенциональному нападению в Калининиградской области, по словам Анушаускаса, пока нет.

"Сейчас в Калининиградской области мы видим возросшую военную активность, видим процесс, проводится военная подготовка, имеет место определенное движение. Но не видно того, я бы сказал, процесса, который можно было бы охарактеризовать как подготовку к конвенциональному нападению. Этого точно нет", - сказал он.

Анушаускас подчеркнул, что Западу следует отклонить ультимативные требования России на дальнейших переговорах, и он надеется на твердость позиции во время запланированной на этой неделе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве.

Из-за того, что Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военной техники, на Западе нарастают опасения, что в Европе может вспыхнуть серьезный конфликт. Вызывают обеспокоенность и новые совместные военные учения России и Беларуси, звучат опасения, что они могут означать размещение российских сил, включая обычные и ядерные, в Беларуси на постоянной основе.

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