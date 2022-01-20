Ограничения Китая не влияют на инвестиции Rehau в Клайпеде: открылся новый завод

Ограничения, введенные Китаем в отношении литовского бизнеса, являются проблемой, но не имеют прямого воздействия, заявил Гедрюс Каукас являющийся директором начавшего работу завода немецкого производителя полимеров Rehau стоимостью 30 млн евро.

«Все занимаются этой проблемой, любые ограничения на рынке — это нехорошо, и наши владельцы думают об этом, но у Rehau есть свой завод в Китае, где производятся трубы для местного рынка, есть заводы в США и в других странах. Наш завод в эту цепочку не попадает», — сказал BNS Каукас в четверг в Клайпеде.

Он не взялся анализировать, может ли создание немецкой компании в Литве продемонстрировать, что не нужно опасаться китайского давления.

«Каждый раз, когда Западный инвестор обоснуется в Литве — это хорошая реклама для региона, возможно, мы станем для кого-то примером», — сказал Каукас.

По его словам, Клайпеда была выбрана для инвестиций по нескольким причинам, а не только после оценки затрат и логистики.

«Насколько мне известно, было присматривались к нескольким местам в Литве, Польше и Румынии. Я думаю, что агентство "Инвестируй в Литве", Клайпедская СЭЗ, были одним из критериев. Конечно, Литва — более дешевая страна, чем Германия, и с точки зрения логистики — мы можем получать сырье через Клайпедский порт», — сказал Каукас.

Завод в Клайпеде является 35-м предприятием немецкой компании в мире и 15-м в Европе.

На предприятии, которое начало работу в декабре, уже действуют две линии. Здесь производятся полимерные трубы для строительства, используемые в системах теплого пола, и вся продукция экспортируется в Германию, Австрию, Францию ​​и другие страны Западной Европы. Все сырье также импортируется из-за рубежа.

Rehau — семейная компания с годовым объемом продаж около 3,5 млрд евро. У компании более 170 офисов по всему миру, в которых работает около 20 тыс. человек.

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