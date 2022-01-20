Опрос: больше 60% жителей крупных городов Литвы переехали бы в сельские регионы

Каждый третий житель Балтии рассматривает возможность переезда из больших городов, но больше чем половине тем не менее важно иметь все необходимые удобства, свидетельствует проведенный банком Luminor опрос. Из них в среднем каждый третий выбрал бы жизнь в сельском регионе, примерно 20% хотели бы жить в каком-нибудь маленьком городе, но 35% с удовольствием перебрались бы поближе к столице.

32% опрошенных жителей больших городов с удовольствием перебрались бы жить в сельские регионы, но в тоже время четвёртая часть выбрала бы жить в каком-то маленьком городе, но 13 % - вблизи моря.

"Хотя столицы стран Балтии до сих пор являются крупнейшими центрами бизнеса, образования и культуры, все больше наблюдается желание жителей переехать. Как показывает опрос, возможность жить ближе к природе оценили бы и жители других крупных городов. Опрошенные в Литве скорее, чем в остальных странах Балтии, выбрали бы близость столицы, жители Латвии – жизнь в городке или в деревне, а жители Эстонии – близость моря. Так как предложение жилья в Риге сейчас ограничено, а цены на недвижимость выросли, жители охотно пользуются возможностью если не совсем переехать в деревню, то приобрести там второе жилье", – указывает Каспар Саусайс, эксперт Luminor по жилищному кредитованию.

Главная причина, по которой жители Балтии хотели бы жить за пределами крупных городов, – это близость природы и более зеленая окружающая среда. Больше всех это оценили бы жители Латвии (80%) и Эстонии (78%), а в Литве жить ближе к природе было бы важно 69% опрошенных. В качестве второй важнейшей причины переехать из города опрошенные в Латвии упоминали возможность жить в большем доме (47%), а в Литве (57%) и Эстонии (52%) – возможность заниматься садом. Значительными преимуществами жизни за городом жители Балтии считают и возможность свободнее передвигаться и удобно размещать автомобиль, в целом более дешевый быт и возможность держать домашних животных.

Из тех опрошенных жителей Балтии, кто не рассматривает возможность переезда из столицы или крупного города, большая часть в качестве главной причины упоминает удовлетворенность нынешним местом жительства. В качестве важных причин также указаны ограниченные финансовые возможности, сомнения в возможностях работы в регионах или то, что специфика работы не допускает возможности работать удаленно.

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