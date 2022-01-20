Из-за шторма и ветра из Клайпедского порта не могут выйти 3 судна

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Из-за усиления ветра в западной части Литвы в четверг после обеда начались перебои в движении судов в Клайпедском порту - из него не могут выйти 3 судна, а одно ожидает разрешения на вход.

"Скорость ветра достигает 21 метра в секунду, высота волн - 5 метров. Инцидентов не зафиксировано", - сказала BNS представитель Клайпедского порта Игне Ротаутайте-Пукене. В четверг усиление ветра наблюдается на всей территории Литвы. Гидрометеорологическая служба прогнозирует, что на побережье его скорость может достигать 26 метров в секунду. Похожие погодные условия сохранятся и в пятницу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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