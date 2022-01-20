Глава Frontex: операция на границе Литвы с Беларусью важна в масштабе всего ЕС

Операция Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex и должностных лиц ЕС на границе Литвы с Беларусью с целью остановить нелегальную миграцию важна в масштабе всего Евросоюза, говорит глава Frontex Фабрис Леггери.

Находящийся в четверг в Вильнюсе директор Frontex говорит, что размещенные с июля в Литве постоянные силы доказали, что агентство способно быстро приспосабливаться к вызовам.

"Этот аспект, на мой взгляд, конечно, важен для Литвы, но также важен и для развития постоянных сил Европы, таким образом, это очень важно для всего Евросоюза. Потому что это продемонстрировало, что постоянные силы с Frontex могут быстро действовать в регионе ЕС, где раньше, скажем так, действия были ограничены или их не было", - говорится в комментарии Леггери, который BNS передало МВД.

"И нам это удалось благодаря профессионализму Службы охраны госграницы Литвы, благодаря политической поддержке, инициативе должностных лиц Литовского государства", - добавляет Леггери.

Леггери также поблагодарил за предоставленную Литвой возможность сотрудникам агентства пользоваться оружием пограничников, невзирая на возникшие юридические вызовы. Это предусмотрено в новом договоре, который в Брюсселе подписала с Леггери министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Нам удалось договориться, что литовское министерство одолжит сотрудникам Frontex первой категории пистолеты, которые являются частью форменной одежды, это часть снаряжения, необходимого для того, чтобы безопасно и эффективно осуществлять патрулирование на границе", - сказал он.

Литва обратилась к Frontex за помощью в управлении миграционным кризисом в июле, когда сильно выросло число незаконных пересечений литовской границы.

После окончания в декабре Операции быстрого реагирования Frontex, по словам Леггери, на границе с Беларусью продолжает работу в обычном режиме, сейчас там осуществляется операция Terra - на границе и пунктах пересечения границы работает в общей сложности около 90 сотрудников агентства.

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