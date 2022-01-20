По его словам, такой план был представлен президенту Гитанасу Науседе во время встречи в среду.

"(План - BNS) - в целом информировать о том, что доказательства собираются, они предоставляются европейским институтам по нарушениям торговых соглашений, и эти доказательства, вероятно, будут переданы во Всемирную торговую организацию, что может привести к судебному иску. Информируем о том, что Европа не сложила руки, следит за ситуацией, активно ищет пути разрешения ситуации, в том числе, правовыми способами", — заявил журналистам в Сейме Ландсбергис.

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Министр также сказал, что не может назвать конкретные сроки, когда можно ожидать первых более четких результатов.

"Литва совершает свои действия, но настоящая деэскалация зависит в первую очередь от Китая. Даты зафиксированы, когда Китай может предпринять те или иные действия, мы пока не можем. Надеемся на быстрые сроки, но может быть иначе", — заверил Ландсбергис.

Литовско-китайские отношения обострились после того, как Вильнюс разрешил тайваньскому представительству работать в стране, используя в своем названии название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как Представительство Тайваня. Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

Однако Ландсбергис отмечает, что правительство не изменит своей позиции по этому вопросу.

"Нет, правительство не планировало отступления", — сказал он.

"И Центробанк Литвы представил, что это проблема ограниченного объема, которая, при условии усердной работы — что мы и делаем, литовская дипломатия делает то же самое — даже уже может принести Литве значительную пользу, в связи с открытием новых рынков, новых партнеров, укреплением старых партнерских отношений с теми же США, стратегическая поддержка которых жизненно необходима", — сказал Ландсбергис.

По его словам, некоторые представители бизнеса, присутствовавшие на встрече с президентом, заявили, что проблемы литовских компаний с китайским рынком начались "гораздо раньше", чем Литва решила открыть Тайваньское представительство в стране.

Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продовольствия, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, а также исключил Литву из таможенной системы, поэтому литовские грузы не могли попадать в страну.

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