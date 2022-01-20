Правила изменились с января: за что полиция не спешит наказывать водителей

С 1 января 2022 г. в Литве изменились некоторые правила дорожного движения (ПДД) – запрещается оставлять машины на въезде во дворы и на расстоянии ближе 5 м от въезда. Цель таких правил - обеспечить возможность попасть во двор не только жителям, но и скорой помощи, полиции и другим спецслужбам. Однако пока полиция не наказывает нарушителей, пишет Made in Vilnius.

"Полиция предусмотрела переходный период, чтобы у водителей было время привыкнуть к новым требованиям, кроме того, в таких местах должна появится специальная разметка", – сказала представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

С Нового года в силу вступило и еще одно правило – автомобили которые мешают движению, сможет увозить не только полиция. Это смогут сделать пожарные, сотрудники муниципального отдела общественного порядка, инспекторы охраны природы и представители Литовской администрации безопасного транспорта.

Это правило распространяется и на те автомобили, которые были оставлены в неположенном месте. Поскольку это нарушение попадает под 2 ч. 417 ст. административных нарушений ЛР (остановка, стоянка в неположенных местах, остановка и стоянка с нарушением указаний на знаках, нарушение порядка движения в жилой зоне или во дворах), невозможно выделить, сколько нарушителей этого правила было зарегистрировано за январь.

"На практике невозможно выявить, сколько человек нарушили конкретно это правило, но за нарушение 2 ч. 417 ст. с 1 по 13 января 2022 г. были наказаны более 500 человек", – сказала представитель полиции.

Однако не стоит особенно радоваться переходному периоду и пользоваться им – как только он завершится, полиция будет наказывать нарушителей в установленном порядке, поэтому пора привыкать к новым требованиям.

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