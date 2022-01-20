Центр реестра сообщает: из-за обновления системы временно не будет работать E.sveikatа

Центр реестра Литвы сообщает, что обновление системы с прошлой недели перенесли на эту, поэтому с пятничного вечера (21 января) временно не будет работать система E.sveikatа.

Во время обновления системы планируют полностью автоматизировать передачу данных о специалистах системы здравоохранения и учреждениях из Больничной кассы, Государственной службы контроля над лекарствами и Государственной службы аккредитации услуг здравоохранения. До сих пор часть этих данных передавали или обновляли путем подачи отдельных заявок, поэтому полный и корректный обмен данными позволит экономить рабочее время.

Это особенно актуально для аптек, которые не могли передать Больничной кассе данные о покупке лекарств по электронным рецептам, если указывались неверные данные о специалисте, который их выписал. Систему должны были обновить на прошлой неделе, но потом отложили работы с учетом возможных рисков. За неделю лучше подготовились к процедуре обновления данных.

Из-за обновления систем E. sveikatа не будет доступна с 20 ч. 21 января до 8 ч. 22 января. В это время нельзя будет получить "паспорт возможностей" или цифровой сертификат ЕС. В это время нельзя будет получить и другую информацию с сайта E. sveikatа.

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