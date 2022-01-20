Иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам, не было. Во вторник в Литву не были впущены также девять мигрантов. В понедельник и в воскресенье СОГГЛ не фиксировала подобных случаев. В субботу в страну не были впущены 19 иностранцев, а в пятницу – 4, в четверг – 18.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Статьи по теме:
Литва: на границе задержана фура с нелегальными мигрантами  (2)
Глава МИД Литвы: для Ирака принудительное возвращение граждан – чуть ли не самый острый вопрос  (2)

Рост активности нелегалов, по данным литовских пограничников, продолжает фиксироваться на латвийской границе. Там за минувшие сутки развернули 60 мигрантов.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!