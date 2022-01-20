Статистика безжалостна, хуже всего ситуация с коронавирусом в столице Литвы

В Литве на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 2005 новых случаев – об этом в четверг сообщил Департамент статистики.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 24,8%.

Хуже всего положение в Вильнюсе – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 3145,6 случаев, в Клайпеде – 3133,7 случая. В Каунасе показатель составляет 2887,7 случаев.

Лучше всего дела обстоят в Пагегяй, где на 100 000 жителей за 14 дней приходится 392,9 случая. Но по проценту положительных тестов за последние 7 дней муниципалитет входит в черную зону COVID–19.

Sausio 20 dienos sergamumo duomenys. Foto: Statistikos departamento nuotr.

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