В Шальчининкайском районе задержан подозреваемый в убийстве

ru.DELFI.lt

19 января, в 22.20 ч., в Шальчининкайском районе, б деревне Науясодис, в доме было обнаружено тело мужчины (1970 г.) со следами побоев.

Задержан нетрезвый (1,66 промилле) подозреваемый (2002 г.р.). Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!