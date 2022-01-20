Ландсбергис: военная угроза России должна вызывать обеспокоенность и у Грузии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что российская военная угроза должна вызывать обеспокоенность не только у Украины и стран Балтии, но и у Грузии.

Заявление прозвучало после двусторонней встречи с вице-премьером и министром ИД Грузии Давидом Залкалиани.

"Требования, которые были изложены, они (...) - об избранном Украиной, Грузий и Молдавией направлении будущего, которое является трансатлантическим, которое является европейским. Именно это Россия стремится изменить. Несмотря на то, что угрожают Украине, стремление России касается и Грузии", - сказал Ландсбергис.

"Они хотят, чтобы выбор жителей именно этих стран не признавался как правильный, этого мы не можем допустить", - добавил он.

В свою очередь, Залкалиани сказал, что направление Грузии - интеграция в Евросоюз и НАТО.

"Позвольте еще раз повторить обязательство Грузии перед ЕС и общеевропейскими ценностями. Нам нужно больше возможностей сотрудничества, чтобы мы могли расширить границы партнерства с ЕС", - сказал он.

Залкалиани утверждал, что Запад включился в переговоры с Россией, чтобы прекратить нагнетание ситуации, и это хороший шаг. И все же он подчеркнул, что красные линии переступать нельзя.

"Эти красные линии - суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, а также наше право выбирать альянсы безопасности", - отметил он.

По словам Ландсбергиса, дипломатия с Россией нужна, однако также нужно быть готовыми применить и меры сдерживания.

"Если переговоры не удаются, тогда есть стратегия сдерживания. (...) Сегодня мы говорим об экономическом сдерживании", - сказал он.

Во время беседы Залкалиани подчеркнул прогресс Тбилиси в проведении реформ и призвал принимать это во внимание, особенно в условиях российской угрозы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!