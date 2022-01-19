Президент Литвы намерен инициировать налоговые изменения для пострадавшего от Китая бизнеса

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что готов инициировать изменения налога на прибыль и другую помощь для пострадавшего от действий Китая бизнеса, а с политическими партиями предлагает подписать национальное соглашение о стратегических направлениях внешней политики.

Глава государства сказал это в среду после встречи в Президентском дворце, где ответственные за экономическую дипломатию, экономическую и финансовую политику члены правительства, представители комитетов Сейма, парламентских партий, Центробанка Литвы, бизнеса обсуждали устойчивость экономики страны после введения Китаем неофициальных санкций.

"Мы говорили об изменениях налоговой политики, которые помогли бы бизнесу в сложившейся ситуации, о возможных поправках к системе налога на прибыль. Президентское ведомство в случае необходимости готово инициировать такие решения", - сказал президент журналистам.

"Мы говорили и о возможностях пополнения оборотных средств, улучшении использования кредитной части фонда восстановления экономики Евросоюза для претворения в жизнь интересов нашего бизнеса", - добавил он.

По словам главы государства, сегодня нужно "усвоить уроки всей этой истории".

"В будущем я очень надеюсь, что вместе с представителями партий удастся достичь национального соглашения партий по стратегическим направлениям внешней политики", - сказал Науседа.

В свою очередь, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что прекращение нагнетания ситуации зависит только от желания самого Китая.

"Есть определенные направления, дискуссии, чтобы говорить с нашими коллегами в Пекине. Мы передали определенные обсуждения через европейские структуры и напрямую. Но, как я и упоминал во время встречи, прекращение нагнетания по большей части зависит и от тех, кто предпочел это нагнетание ситуации. Сейчас основные эскалационные факторы исходят от Китая, и выбор, каким путем он пойдет, за ним", - отметил глава МИД.

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