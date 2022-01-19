Реальное количество больных в Литве может быть больше: центр тестирования не может принять всех регистрирующихся

В последние дни в Литве на тестирование регистрируется рекордное количество жителей. За последние сутки сообщили о 6234 заболевших. Это максимальный показатель с начала пандемии. Однако, вероятно, реальное количество больных намного больше, поскольку не все желающие провериться на COVID-19 могут зарегистрироваться на тот же день.

Вильнюсец Дарюс в Facebook пожаловался, что он, несмотря на температуру 38 градусов, получил место только через два дня - на пятницу.

Представитель Бюро здравоохранения Вильнюсской мэрии сказала Delfi: действительно места тестирования разбирают молниеносно. Такая тенденция наблюдается все время после праздников, когда в Литве стал распространяться "омикрон".

"Утром еще было несколько мест на завтра, н после обеда их уже не было", – сказала она.

По ее словам, на среду было 4600 мест, все они быстро заполнились, на четверг - 4700, свободных тоже нет. На момент беседы еще были свободные места на пятницу (всего в пятницу возьмут 4900 тестов).

Однако представитель бюро отметила, что вильнюсцы должны проявить сознательность и не ехать в центр без предварительной записи.

Напомним, что со вторника в Вильнюсе установлены следующие правила тестирования:

обслуживают только тех, кто зарегистрировался и в конкретный день и время;

с учетом сложных погодных условий, личное время регистрации продлевается на один час – до и после указанного в смс-сообщении времени. Так появляется окно в 2 часа, за это время житель должен успеть сдать тест. Например, если время указано 14 ч., то можно приехать в период с 13 до 15 ч;

во время пересменки – 10.00–10.15 ч., 13.45–14.00 ч., 17.30–17.45 ч. – жителей не будут тестировать. В это время проводят дезинфекцию в палатках, поэтому надо это учитывать;

aесли время регистрации уже не действует, человека обслуживать не будут;

если человек займет в очереди место не в свое время, его попросят покинуть очередь и зарегистрироваться повторно.

Чтобы процесс был слаженным, предприняты следующие действия:

открыто дополнительное место тестирования в пункте COVID-19. Масштабы увеличены до 4000 тестов в день;

расширяется инфраструктура центра. Мощности увеличены до 4500 тестов в день;

Минздраву представили предложение, разрешить приходить в пункт пешком те, кто сдает тест профилактически, люди с симптомами должны приезжать на машинах.

предложено увеличить количество тестов еще на 1500;

представлены предложения, связанные с появлением результатов тестов учеников в системе.

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