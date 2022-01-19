Скончавшийся в полицейском автомобиле мужчина болел коронавирусом

9 января по пути в полицейский автомобиль скончался мужчина. Сейчас выясняется, про предварительная причина смерти – осложнения, вызванные коронавирусом.

В полицейской сводке сообщалось, что 9 января, в 14.30 ч., на транспортном кольце на аллее Саулетякё из автобуса высадили мужчину (1962 г.р.). Он скончался по пути в полицейский автомобиль.

Полицейские уточнили, что мужчину высадили из автобуса 5G. Водитель позвонил в полицию, потому что пассажир на конечной остановке не вышел из автобуса. Пока неясно, по какой причине он не вышел - из-за болезни или алкогольного опьянения.

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Эксперты выясняют, не был ли мужчина пьян.

Полицейские вывели мужчину из автобуса. По пути в автомобиль VW Caddy он неожиданно упал и больше не встал. На место происшествия вызвали врачей, но они уже ничем не могли помочь мужчине.

Было начато расследование. Точную причину смерти еще выясняют эксперты, однако, по предварительным данным, смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Эту информацию Delfi подтвердил прокурор Альвидас Маркаускас.

"Он умер своей смертью. Причину смерти еще расследуют, неясно, когда будут выводы. По предварительным данным, как сказали врачи – Covid-19. По предварительным данным, смерть наступила от воспаления легких, вызванного коронавирусом", – сказал он.

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