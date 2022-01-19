Министр здравоохранения о четвертой дозе вакцины: мы следим за информацией

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в среду после заседания правительства сказал, что Литва внимательно следит за информацией о решениях других стран в связи с вакцинацией жителей четвертой дозой вакцины от коронавируса.

"Мы внимательно следим за информацией. Поскольку в Израиле и Дании уже есть информация о вакцинации людей из групп риска. В Литве ситуация такова, что немало людей не привилось и третьей дозой.

По нашим данным, в марте-апреле страны ЕС должны получить вакцину, адаптированную к штамму "омикрон". Мы примем решение, когда у нас будет вся информация. Сегодня у нас еще нет ее столько, чтобы мы могли принять решение", - сказал министр.

Дулькис заметил, что наличие вакцины не означает, что "ее можно использовать как продукт питания".

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