"Коридор" журналиста Змитера Лукашука: мечтаю о том, чтобы белорусы поверили в своего Острожского и добились победы Гетман литовский инспектирует Вильнюсский бастион

"Александр Лукашенко хотел вписать свое имя в историю Беларуси в качестве государственного деятеля, вместо этого в людской памяти он запомнится как диктатор, ответственный за пытки и казни граждан страны", – говорит в эксклюзивном интервью Delfi Змитер Лукашук, известный белорусский журналист и редактор "Европейского радио для Беларуси".

"Я мечтаю о том, чтобы у нас появился такой Острожский или чтобы белорусы поверили в своего Острожского, собрали в кулак свою силу, волю, желание жить свободно, независимо и самим руководить своей страной и добились победы", - вспоминает Змитер в разговоре с Delfi имя гетмана великого литовского, военного деятеля Великого княжества Литовского, каштеляна виленского Константина Острожского из православного рода Острожских.

В новой серии "Коридора" мы встретимся и с великим гетманом в казематах Вильнюсского бастиона городской оборонительной стены.

А интервью с Змитером проходило в Варшаве, куда из Минска, опасаясь за свою жизнь и свободу, бежали он, его семья и коллеги по "Еврорадио".

Проект "Коридор" — это серия фильмов, подкастов и статей о современных белорусах, нашедших убежище в соседних с странах, и исторических деятелях, героях, слова и действия которых оказались чрезвычайно актуальными спустя сотни лет.

Подкаст: коридором Змитера из Минска в Варшаву. В чем заключается белорусская национальная идея?

Бегство из Беларуси

Решение перебраться в Варшаву журналисты "Европейского радио для Беларуси" приняли осенью прошлого года, после того как начались репрессии против хоть как-то критически настроенных по отношению к Лукашенко журналистов и средств массовой информации.

"Когда начались особенно сильные репрессии против журналистов и на тот момент были задержаны журналисты TYT.BY, начались репрессии против коллег из Нивы, Радио Свобода и других СМИ, было принято решение, что рисковать не надо и лучше уехать в главный офис редакции в Варшаву", – Змитер вспоминает обстоятельства, вынудившие редакцию переехать в Польшу.

Очередным событием, которое показало, что не стоит медлить с переездом в Варшаву, было то, что власти фактически лишили редакцию возможности продолжать работу – корреспондентскому пункту радио аннулировали аккредитацию. Пока действовал корреспондентский пункт, аккредитованный при совете министров Беларуси, журналисты хотя бы полуофициально, но продолжали работать и вещать.

Змитер Лукашук

Однако, по словам Змицера после того, как аккредитация у корреспондентского пункта была аннулирована, у журналистов Европейского радио для Беларуси закончились все легальные и полулегальные возможности продолжать работать, передавать информацию, вести разговоры не только с помощью голоса, но и видео. Границу Беларуси с Польшей наш собеседник пересек без проблем, на утро после приезда появился в редакции, не прошло и несколько часов, как оказался в студии у микрофона и вышел эфир. Вскоре в Польше к нему присоединилась семья – жена с дочерью.

"Жена прекрасно видит и понимает все, что происходит и можно сказать, что они первые мне сказали, давай собирайся, а мы приедем следом. И действительно, семья, ее поддержка дает мне силы работать не ощущать себя абсолютно чужим в пусть близкой, но не своей стране", – говорит с теплом в голосе Змицер о своих близких.

Лукашенко – уходи!

Массовые протесты, десятки и сотни тысяч людей, которые вышли на улицы городов протестовать против режима Лукашенко, по словам нашего собеседника, объясняются тем, что в этот раз вышли обыкновенные люди, которые до сих пор не видели… или не относили на свой счет все то, что происходит в Беларуси. Обычные люди никогда не встречались с давлением и репрессиями со стороны власти, с которыми сталкивались политических оппозиционных партий, правозащитники или просто активисты каких-нибудь негосударственных, гражданских организаций.

"Если говорить об айтишниках… им были созданы такие условия, что здесь вы живете и у вас есть свой мир, а где-то там у власти, оппозиции есть свой мир и с вашим миром они фактически не пересекаются. Вы тут нам особо не мешаете жить, мы живем своей жизнью, а мы не лезем к вам в эту политику. Поэтому люди не сталкивались с этой ситуацией – разгонами без причин, запретами без причин, с несправедливыми судами. Поэтому люди верили в то, что власти пойдут на уступки, верили, потому что никогда не сталкивались с фальсификацией, с обманами, разгонами, они не ходили в наблюдатели и не видели, как работают избирательные комиссии", – рассказывает о жизни белорусского общества Змицер.

Крепкий хозяйственник… с кровью на ладонях

Наш собеседник уверяет, что сложившееся мнения о Лукашенко как о крепком хозяйственнике, который спас от развала экономику страны и дал работу всем белорусам, не более чем миф, созданный и тщательно взращенный государственными белорусскими средствами массовой информации.

"Разговоры о том, что в Литве заводы, которые были гордостью Советского Союза, позакрывали, а у нас все работает, мы - белорусы - слышим постоянно. Я сам из города, который находится в 70 километрах от Минска – Молодечно. Там было несколько градообразующих предприятий. Так вот фактически ни одного из этих градообразующих предприятий не осталось, они не работают. По Минску или по какому-нибудь Тракторному заводу, или МАЗу нельзя судить о том, что у нас сохранились заводы", – подчеркивает Змицер.

По его мнению, образцово-показательным примером того, что утверждения о Лукашенко как о крепком хозяйственнике - не более чем миф, является пример завода "Горизонт".

"Завода "Горизонт" не осталось, они покупают китайские или корейские мониторы, срывают все китайские наклейки, потом наклеивают белорусскую наклейку "Горизонт" и демонстрируют, как они что-то там делают. То есть завода как такового не осталось, точно такая же ситуация если выехать за пределы Минска повторяется в масштабах всей страны", – рассказывает Змицер.

По словам Змицера, достаточно посмотреть и приехать в любую, за исключением нескольких десятков по все Беларуси… в любую деревню, в любой колхоз, спросить, сколько люди зарабатывают, чтобы услышать в ответ, что человек, который работает целый месяц, в результате получает 70 долларов зарплаты.

В 2015 году Лукашенко дал "Европейскому радио для Беларуси" большое и развернутое интервью. Из него, как припоминает Змитер, явствует, что президент хотел оставить след, вписать себя в анналы истории Беларуси, может быть где-то с легким кровавым следом, но вписать.

"После всех этих событий Лукашенка в анналах белорусской истории не будет. В крайнем случае, будет как в Германии, в истории которой имя Гитлера не то, что вписано, но выжжено. В нашем случае войны, к счастью, нет, так что параллель несколько натянутая, но, по большему счету, очень даже соответствует ситуации", – считает Змицер.

Опытный журналист убежден, что, хотя Лукашенко остаётся на посту президента, его политическая карьера закончилась.

Змитер Лукашук

"Достаточно посмотреть, кому он интересен как политик из своих зарубежных коллег. Если даже лидеры стран СНГ пытаются с ним не встречаться, и единственное место, куда он может свободно поехать и где его ждут это – Москва", – отмечает Змицер.

Тем не менее на то, что Лукашенко согласится добровольно уйти, по мнению нашего собеседника, надеяться, скорее всего, не стоит. Редактор Европейского радио для Беларуси считает, что Лукашенко оставит президентский пост либо в результате дворцового переворота, либо в результате решения его сместить, которое примут в Кремле, либо будет до конца как Брежнев – то есть столько, сколько выдержит организм.

Белорусская национальная идея

Одним из проектов, над которым работал Змицер Лукашук и его коллеги из "Европейского радио для Беларуси", стала передача на радио "Идея Икс". В ее рамках прошли встречи с историками, поэтами, философами, писателями, с людьми, которые генерируют идеи. Вместе со всеми ними Змитер и его коллеги пытались понять, существует белорусская национальная идея или нет, если ее нет, то почему, нужна ли она. Если есть, где она, какая она?

В итоге всех встреч, обсуждений, споров и дискуссии о белорусской национальной идее – появилась книга, которую, как говорит Змитер, без особых изысков решили назвать "Белорусская национальная идея". Специальная комиссия, сформированная нынешними властями Беларуси, выступила с рекомендацией присвоить книге статус – экстремистской.

"В книге ничего экстремистского нет, но против всего белорусского, против всего национального, сейчас идет борьба, потому что белорусы осознали себя нацией, осознали себя белорусами и осознали, что они белорусская нация против режима. С точки зрения властей – им могло не понравиться то, что, например, Змицер Дашкевич говорит, что национальная идея Беларуси в двух словах заключается в "Жыве Беларусь". Сейчас лозунг "Жыве Беларусь" - это для белорусской власти, как красная тряпка для быка. С другой стороны, могло сработать, то, что на обложке книги есть бело-красно-белые цвета, а они, по мнению властей, тоже экстремизм", – рассуждает Змитер Лукашук о попытках властей объявить книгу "Белорусская национальная идея" экстремистской.

Змитер Лукашук

По мнению нашего собеседника, к белорусам осознание того, что они на самом деле являются белорусами, приходит нелегко. Почему?

"Давняя заложенная, быть может, даже на генетическом уровне причина кроется в местоположении Беларуси. Когда постоянно приходили войны, то с Запада, то с Востока. "Вот скажи, ты кто? Белорус! Ах, ты белорус, а не русский – на тебе шашкой. Ты кто? Белорус! Ах, ты не поляк, получай". Поэтому так и привыкли говорить: "я просто тутейший, то есть местный". Неизвестно кто, просто - местный, в этом месте и живу. И вот это очень много столетий закладывалось в подкорку, и так появились в сознании не то белорусы, не то какие-то местные", – размышляет Змицер.

Историей Великого Княжества Литовского можно гордиться

В истории белорусского народа был период, которым можно гордиться, и это то время, когда существовало Великое Княжество Литовское. Змитер считает, что за время существования ВКЛ появилось множество личностей, которыми современные белорусы могут гордиться по праву.

"Таких людей из нашего прошлого, прошлого ВКЛ, которыми мы можем гордиться, было много, но сейчас я бы особо выделил князя Острожского, который в очень неблагоприятных условиях для княжества выиграл битву под Оршей, разбил войско Московского княжества. Тогда стоял вопрос о дальнейшем существовании Великого Княжества Литовского, князь смог отстоять независимость своей державы, меньшими силами разбить большее войско, – говорит об истории Беларуси Змицер Лукашук, и продолжает, – Смотря на то, что сейчас происходит у нас в стране, на противостояние режима и народа, на фоне этих заявлений, что протест сдулся, что белорусов загнали под плинтус, я мечтаю о том, чтобы у нас появился такой Острожский или чтобы белорусы поверили в своего Острожского, собрали в кулак свою силу, волю, желание жить свободно, независимо и самим руководить своей страной и добились победы".

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