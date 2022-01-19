Глава Минздрава: количество случаев заболевания будет расти

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что установленный рекорд новых случаев коронавируса в стране - еще не предел. По его словам, "омикрон" еще не доминирует во всех регионах, поэтому количество новых случаев может расти.

"Поскольку "омикрон" пока доминирует только в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском регионах и рядом с ними. В других - еще нет, значит, показатель может быть и выше. Однако в больницах на сегодняшний день ситуация не критическая. В реанимации ситуация достаточно стабильная", – заметил он.

Дуькис напомнил о показателе заболеваемости специалистов. Если он будет расти, то будет меняться порядок.

"Сейчас основное внимание направлено на ситуацию со специалистами. Сейчас в медучреждениях болеет 2–3% врачей, но это еще не большая проблема, эту ситуацию можно контролировать. Мы готовим сценарии и помощь на случай, если количество больных будет расти, если будет расти число записывающихся на сдачу тестов, число людей, которые должны изолироваться.

Я имею в виду и другие службы – коммунальное хозяйство, общественный транспорт, они выполняют важные функции. Мы готовим сценарии изменения процессов тестирования и изоляции, похожие на те, что действуют в сфере здравоохранения и обучения", – сказал Дулькис.

Delfi напоминает, что за минувшие сутки в Литве установили 6234 новых случая коронавируса. это максимальное число за все время пандемии.

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