"Литовская почта" доставит адресатам застрявшие в шахте 50 лет назад письма

В шахте реконструируемого здания почты обнаружили застрявшие там полвека назад письма. "Литовская почта" часть этих писем уже доставила адресатам.

18 писем нашли в шахте бывшего здания центрального почтамта в Вильнюсе.

"К сожалению, обстоятельства, при которых письма остались в шахте, неизвестны. Они были вскрыты, письма лежали отдельно от конвертов, вероятно, их проверяли. Судя по маткам и датам в письмах, они были написаны 50 лет назад", – сказала представитель компании Дейманте Жебраускайте.

"Узнав об этой уникальной находке, мы стали выяснять, как их можно передать адресатам", - продолжила она.

Несмотря на то, что конверты лежали отдельно, письма удалось идентифицировать по почерку.

"Задача была нелегкой – ведь после восстановления независимости изменились названия улиц, менялись фамилии людей, люди меняли место жительства. 4 адресатов удалось найти", – рассказала Жебраускайте.

Одно из писем выслали в Америку, где живет сын автора письма Мотеюса Караши. Караша – полковник-лейтенант армии межвоенной Литвы, член Союза стрелков, активный деятель и председатель Литовского союза пожарных, за активную общественную деятельность он был награжден орденом Витаутаса Великого V степени, медалью Звезда стрелков и Звездой стрелков, медалью Балтийского союза пожарных.

Во время Второй мировой войны семья разъехалась. Сам Караша в 1944 г. уехал в германию, а в 1951 г. - в США (Балтимор). Aльвидас Караша – сын Мотеюса, родился в Каунасе перед ВМВ. Он рассказал, что письмо отца было адресовано его тете.

"Мы знали, что наши письма в Литву проверяли и иногда адресат их не получал. Удивительно, что это письмо сохранилось", – сказал А.Караша.

По его словам, связь с родственниками в Литве в советское время можно было поддерживать только по почте. В письмах они сообщали о своей жизни, делились семейными новостями.

Мотеюс писал своей тете, а Альвидас переписывался с двоюродным братом.

Врачу Геноэфе из Вильнюса "Литовская почта" вручила письмо от подруги по переписке из Польши.

"В моем детстве часто велась переписка с детьми из других стран социалистического блока. Я переписывалась с детьми из Чехии, Польши др стран. Отчасти это было продиктовано действовавшим в пионерской и комсомольской организации порядком, так поощрялась дружба народов. В газетах были специальные рубрики для детей, которые хотели переписываться с другими детьми", – вспоминала женщина.

Она рассказала, что недавно во время ремонта в усадьбе своей бабушки под обоями нашла прибитые к стене письма.

Письма были от бабушкиной сестры, семью которой (ее, мужа и троих детей) в 1946 г. сослали в Сибирь.

"На той стене раньше висел ковер с оленями. Мы в детстве думали, что он висит, чтобы было теплее, ну и для красоты. Оказывается, под ним были спрятаны письма из Сибири. Поскольку сосланных считали врагами Родины, любые связи с ними надо было скрывать", – рассказала Геноэфа.

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