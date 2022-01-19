Клайпедчанка запечатлела редкое явление

18 января осле обеда Оринта зафиксировала необычное явление в Клайпедском районе – облака были похожи на морские волны. Оказывается, это хорошо известное, но редкое природное явление, длится оно недолго.

Это явление называется валом. Вал (fluctus) - это относительно недолговечная формация, возникающая обычно на верхней поверхности облака, которая имеет вид бурунов или гребней волны. ще это явление называют волной Кельвина-Гельмгольца, сообщает Meteo.lt.

Эти облака заметил 5-летний сын Оринты и обратил на них внимание самой женщины.

По данным специалистов Литовской гидрометеорологической службы, в последний раз это явление в Литве фиксировалось в конце лета 2021 года.

Такие формации облаков можно увидеть не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы.

"В 2004 г. их обнаружили в атмосфере Сатурна, явление было замечено и в Большом Красном пятне Юпитера", – сообщает Meteo.lt.

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