"Погрузки сокращались, но не так сильно, как могли бы", — заявил на пресс-конференции в среду президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка.
"По показателям мы вернулись к 2018 году", — добавил глава Клайпедского контейнерного терминала.
По словам Шилейки, относительно хорошие результаты были обусловлены диверсификацией грузов.
Грузооборот в порту в прошлом году снизился впервые с 2013 года.
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