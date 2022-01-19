Литовская Girteka обвиняется в незаконной перевозке грузов по Норвегии

Одна из крупнейших литовских транспортных и логистических компаний Girteka Logistics участвует в судебных разбирательствах в Норвегии, где правоохранительные органы обвиняют ее в незаконной перевозке грузов в пределах Норвегии. Girteka отвергает обвинения и обжаловала в суде наложенные на нее штрафы.

Как сообщает норвежский портал frifagbevegelse.no, окружной суд Согн-ог-Фьюране приступит к рассмотрению дела 4 апреля.

По словам норвежских официальных лиц, Girteka и ее дочерняя компания Girmeta неоднократно осуществляли каботаж в Норвегии с нарушением правил. Girteka предъявлены обвинения по 11 случаям нелегальной перевозки грузов в Норвегии в 2019-2020 годах.

По словам Симонаса Барткуса, руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Girteka, компания ожидает, что норвежские суды разъяснят, как должным образом обрабатывать документы для таких перевозок.

"Мы очень позитивно относимся к предстоящему спору в суде, так как считаем, что штрафы были назначены неправильно - за международные, а не за каботажные перевозки. (...) Штрафы относительно небольшие, но мы их оспариваем, чтобы внести больше прозрачности и ясности на важном для нас норвежском рынке", — отметил Барткус в комментарии BNS.

"Мы продолжаем работать в этой стране и выполнять свои обязательства перед нашими клиентами и партнерами, независимо от исхода этого дела", — добавил он.

По словам Барткуса, основной деятельностью Girteka Logistics являются международные перевозки в Европе, но в некоторых случаях, когда это разрешено местным законодательством, компания также осуществляет местные перевозки (каботажные).

Он признал, что грузовики Girmeta были оштрафованы за неправильные каботажные документы.

"Мы приложили усилия, чтобы выяснить, как эти перевозки должны быть оформлены надлежащим образом, чтобы повысить прозрачность рынка перевозок в самой Норвегии", — сказал Барткус.

Согласно frifagbevegelse.no, в некоторых случаях Girteka не смогла предоставить доказательства того, что ей было разрешено оказывать услуги внутренних перевозок в Норвегии.

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