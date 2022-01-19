Коронавирус в Литве: 6234 новых случая и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в среду Департамент статистики. Это самый высокий суточный показатель новых случаев за все время пандемии.

7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 690 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9428 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1070 человек, 94 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23 600 молекулярных (ПЦР) и 3600 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1861,7 случай. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 22,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 581 800 человек, от этой болезни скончались почти 7700 человек.

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