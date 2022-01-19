За неделю в Литве выдано в два раза больше больничных: когда больничный не дадут

Фонд социального страхования Литвы ("Содра") ощутил распространение штамма "омикрон". За последнюю неделю выдано в два раза больше больничных, чем прежде. После вступления в силу нового порядка больничный в Литве в некоторых случаях выдают не семейные врачи. Телефоны звонят и в поликлиниках, и в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ). Но врачи говорят, что перемены - к лучшему, они ждали их.

В полдень у мобильного центра в Вильнюсе - очереди приехавших сдавать ПЦР-тест.

"Я приехал в указанное время, а стоять в очереди мне придется не меньше часа. Очень большая очередь", – сказал LNK во вторник один вильнюсец.

Другая женщина заметила, что очень удивилась, что ей придется ждать.

Во вторник в Литве сообщили более чем о 4500 новых случаях коронавируса.

Но очереди стоят не только у центров тестирования.

"Содра" сообщает, что растет количество людей, которым дают больничные.

В декабре 2021 г. было выдано 280 000 больничных, 37 000 из них связаны с COVID–19. В январе уже выдано 175 000, но 35 000 из них связаны с COVID–19, а еще только середина месяца.

"Скажем, 7 dянваря было 8000 больничных. 14 января – уже почти 12 000. Количество растет", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

На этой неделе изменен порядок выдачи больничных и срок изоляции сокращен до 7 дней.

Если у человека с помощью ПЦР-теста подтвержден коронавирус, он должен заполнить анкету на сайте НЦОЗ и указать в ней тех, с кем он близко контактировал.

Самому больному больничный выдает семейный врач.

А контактировавшим с ним лицам, если им надо изолироваться на 7 дней, больничный выдает НЦЗ.

"Если человек провел 5 дней в изоляции после контакта и заболел, то сначала ему выдается больничный как изолировавшемуся через НЦОЗ, а потом уже как заболевшему больничный выдает семейный врач. Самому человеку никуда не надо обращаться, этот вопрос решается через систему "Содры", – сказала LNK представитель НЦОЗ Грета Гаргасене.

Семейные врачи говорят, что о такой помощи просили еще в прошлом году.

"Специалист НЦОЗ считал с какого по какое число нужна изоляция, заполнял форму, присылал ее семейному врачу, а тот на ее основании выдавал больничный. Это растягивалось на 3–4 дня, а иногда на несколько недель. Во время второй волны процесс длился и несколько месяцев", – сказала семейный врач Тома Кундроте.

Пока из-за нового порядка путаница царит и в НЦОЗ и в поликлиниках. Да и не все люди, сдав тест, точно знают, что им делать, если будет положительный результат.

Больничный могут получить и те, кто по работе ездил за границу и сейчас должен изолироваться. Однако путешественникам больничный не оплачивают, они получают только справку об изоляции, которую предъявляют работодателю.

Около пунктов тестирования стоят очереди, увеличивают масштабы тестирования. Сейчас в пунктах принимают только тех, кто зарегистрировался, будут смотреть время и день регистрации. Приехавших не в свое время или тех, кто хочет скорее сдать тест, принимать не будут.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!