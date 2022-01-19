Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями и связанными с ними продуктами: 92 члена Сейма проголосовали "за", 9 - "против" и 9 воздержались.

Цель этих поправок состоит в том, чтобы сократить продажи электронных сигарет, которые становятся все более популярными в Литве.

Электронные сигареты и жидкости для заправки к ним в настоящее время не допускаются на рынок, если они содержат витамины или другие добавки, которые создают впечатление, что они полезны или менее вредны для здоровья.

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Также нельзя ввозить жидкости для заправки сигарет с кофеином или таурином, другими добавками и стимуляторами, которые ассоциируются с энергией и жизненными силами.

Запрещены также наполнители, которые содержат красители или обладают канцерогенными, мутагенными и токсичными для репродуктивной функции свойствами.

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