После спокойного вторника грядут перемены: ветер и вьюга

В ночь на среду над Литвой появился теплый атмосферный фронт. Он принесет во многие районы немного, но разных осадков. На смену морозу придет потепление.

Днем будет облачно, однако небольшие осадки прогнозируют лишь местами, в основном на востоке страны. Усилится юго-западный ветер. На западе порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Будет 1-6 градусов тепла, но местами сохранится гололед.

В четверг придет зона низкого давления. Ожидаются более интенсивные смешанные осадки. Ночью дождь и мокрый снег, а днем будет идти снег. Местами ожидается гололед, поскольку температура будет около 0. Будет дуть порывистый западный ветер. Местами порывы достигнут 15-20 м/с.

В пятницу по-прежнему ожидается порывистый ветер. Время от времени будет идти снег. С севера придет волна холодного воздуха, поэтому температура опустится.

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