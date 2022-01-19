Литва может стать страной дорогого горючего, будет больше желающих заехать в Польшу

На рынке дорожает нефть, эксперты считают, что она будет дорожать в том числе из-за геополитического напряжения и роста спроса. Такой сценарий не обойдет стороной и литовские автозаправочные станции (АЗС).

Некоторые эксперты, с которыми говорил журналист Delfi, опасаются, что в Литве цены на горючее могут достигнуть новых рекордов, а из-за налоговых изменений в Польше литовцы станут чаще ездить в соседнюю страну не только за продуктами, но и за горючим.

Вице-президент Литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас обратил внимание на то, что цена на нефть марки Brent сейчас достигла уровня 2014 г., когда обострились российско-украинские отношения.

"Предполагается, что если возникнет конфликт между Россией и Украиной, то в него ввяжутся другие страны, – не напрямую, но через разные санкции (...) – Если говорить о системе SWIFT (система межбанковских расчетов – прим. автора), то у нефтяных и газовых компаний могут возникнуть проблемы из-за санкций. Поэтому со стороны одного крупного производителя могут снизится объемы производства, это вызовет рост цен", – сказал Дубниковас.

Второй фактор, по словам аналитика, - это специфика штамма "омикрон". Более низкая смертность может способствовать ревизии управления пандемией и вместе с тем – вызвать рост потребления горючего (люди больше путешествуют, ведут более активную жизнь).

По его словам, если ничто не изменится, то нефть вскоре снова подорожает, к примеру, до 100 долларов США за баррель.

Глава Литовской ассоциации компаний, торгующих нефтепродуктами, Эмилис Циценас считает, что пока нет ясной тенденции подорожания нефти или снижения цены на нефть, но он согласен с тем, что часть предположений может быть реализована. Он считает, что многое зависит от спекуляций на бирже.

"Если снижается предложение, естественно цена растет. Во второй половине зимы должна снизится потребность в топливе. Однако тут открывается аргумент возможного российско-украинского конфликта", – заметил Циценас.

Он согласен с тем, что распространение "омикрона", который менее смертелен, может вызвать оживление туризма.

Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что геополитическое напряжение и "омикрон" - это те факторы, которые могут обусловить цены на нефть, но есть и другие обстоятельства.

"Пока не увеличивают нефтедобычу, п крайней мере до доковидного уровня, это держит цены на высоте. К этому добавляется вопрос газа – из-за цен возникают определенные разногласия, поэтому дорогой газ приводит к подорожанию и других видов горючего, включая мазут", – сказал Визицкас.

По словам Визицкаса, в последние недели в Литве роста цен на горючее не было, новые данные появятся в ближайшее время.

По подсчетам Дубниковаса, если нефть подорожает на 10%, то горючее в Литве подорожает на 2,5-3%, это около 5 центов.

"В начале этого года нефть стоила 79 долларов, сейчас стоит 88, подорожание составило 10%", – заметил он.

о словам Дубниковаса, в прошлом цена на нефть достигала и более высокого показателя - 100 долларов, но изменились другие показатели цены на топливо.

"Да, цена была выше 100 (долларов за баррель), но не надо забывать, что за это время увеличились акцизы, зарплаты выросли почти в два раза, это тоже сказывается на себестоимости", – сказал он.

Циценас также заметил, что цена на нефть составляет лишь часть окончательной стоимости горючего, в нее входят акцизы, логистика, инфраструктура. Однако он напомнил о переменах, которые ждут в Польше с 1 февраля (там снижают НДС на горючее) и сказал, что Литва в этом плане будет дорогой страной.

"В Польше уже сейчас горючее значительно дешевле, но станет еще дешевле и тут Литва будет страной дорогого горючего, особенно в сравнении с соседом", – сказал он.

Он считает, что ситуация с ценами в регионе более серьезная, чем хотят признавать: после принятых в Польше решений, эта страна станет более привлекательной в плане покупки горючего не только для жителей, но и для литовского бизнеса.

"И бизнес переориентируется: бизнес умеет считать. И уедет коммерческий транспорт. С одной стороны здесь будет меньше продано горючего в Литве, а с другой - это огромные потери бюджета, который не получит акцизы и НДС", – предупредил Циценас.

Он надеется, что правительство уделит этой теме больше внимания.

"В этом вся проблема, в правительстве пока нет никакой информации на эту тему, это как сознательное игнорирование, как будто нет никакой проблемы, – вот что странно", – прибавил он.

Дубниковас сказал, что ситуацию на рынке горючего пока нельзя считать кризисной, гораздо хуже ситуация с газом и электроэнергией, но желание снова поднять цену на горючее малоприятно.

"Если нефть подорожает на 20%, бензин или дизельное топливо станут на 10 центов дороже. Это не вызовет кризиса, это, я думаю, будет, скорее, волной недовольства, будет превышен психологический уровень цен – цена на дизель в 1,6 или 1,7 евро на бензин может удивить", – сказал он.

Дубниковас заметил, что если горючее в Литве подорожает, то это увеличит инфляцию в стране.

"Однозначно, ведь топливо везде, в каждом товаре, в каждой услуге, мы ведь и сами ездим на работу. Этот рост даст эффект: если надеялись, что инфляция, связанная с подорожанием электроэнергии и газа начнет снижаться, то этот рост цены на нефть может отсрочить облегчение", – сказал он.

"Это значит, что рост цен будет более продолжительным чем можно было надеяться в начале года", – прогнозировал эксперт.

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