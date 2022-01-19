Глава сети Norfa сказал, что сделал бы в первую очередь, если бы Литва снизила НДС на продукты

В Польше с февраля упраздняют НДС на продукты питания. Глава торговой сети Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что в результате Литва потеряет часть оборота. По его словам, только из-за разницы в налогах цены в Польше станут на 1/4 ниже, чем в Литве, а подозрения будто торговцы разницу, появившуюся в результате отказа от НДС, заберут себе, предприниматель называет аргументами тех, кто боится что-то делать.

На вопрос, как решение Польши скажется на Литве, Дундулис ответил, что наша страна утратит часть оборота. Предприниматель открыто заявил, что литовцам выгодно будет ездить к соседям.

"Сейчас разница в НДС составляет около 16%, плюс 4% - другие налоги, поэтому сейчас разница в налогах - 20%. С февраля прибавится еще 5%, будет 25%, это 1/4. Это уже большая разница, поэтому Литва точно лишится части оборота", – сказал он.

По словам предпринимателя, пока литовские торговцы будут считать убытки, польские политики делают шаг вперед.

"Из-за пандемии, я думаю, в Польшу реже ездили не только литовцы, но и жители других соседних стран, но поскольку разница в ценах снова будет значительной, люди снова поедут за покупками в Польшу. И когда вернут НДС, все равно будут ездить. Ведь властям надо приучить людей к таким поездкам. Я думаю, что это часть стратегии. Люди зарабатывают деньги в одной стране, а везут их тратить в Польшу, в тех странах экономика ослабеет, а в Польше укрепится", – сказал он.

По словам Дундулиса, если Литва хочет помочь своим жителям, она должна упразднить НДС, но он заметил, что это невозможно, ведь бюджет нуждается в деньгах. Предприниматель заметил, что если Литва упразднит или снизит НДС на продукты PVM, то люди будут реже ездить в Польшу, будет хороший оборот продуктов и это будет помощью самим людям.

"Я бы сказал, что на все продукты НДС не надо снижать, достаточно снизить на сыр и мясные изделия, за этим люди едут в Польшу. Тут надо провести анализ, я не вижу смысла в упразднении НДС на все продукты", – сказал он.

На просьбу ответить на утверждения будто в случае снижения НДС, разницу заберут предприниматели, он сказал: "Хочется ответить, что не надо думать о других будто они поступят так, как поступил бы ты сам. Иначе тут не отреагируешь. У меня и мысли не было о том, что если бы снизили НДС, мы не будем снижать цены с первого же дня, мы сразу снизили бы цену на тот процент, на какой снизили бы НДС, чтобы не было спекуляций. А вообще такие разговоры похожи на спекуляцию и детство, когда мы были маленькими и играли в песочнице, дрались там за игрушки. Просто детский аргумент тех, кто боится что-либо делать".

Напомним, что с февраля в Польше на 6 месяцев упраздняют НДС на продукты и удобрения, а НДС на горючее снижают с 23% до 8%.

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