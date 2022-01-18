Поправка Конституции по Паксасу принята в первом чтении

Конституционная поправка в отношении возможности Роландаса Паксаса, снятого с поста президента путем импичмента, вновь баллотироваться, во вторник в Сейме Литвы была принята в первом чтении. Второй голосование состоится в апреле.

Сегодня 131 депутат проголосовал «за» поправку, ни один не голосовал против, один член сейма воздержался.

В связи с принятием конституционной поправки голосование проводится дважды с трехмесячным перерывом, и каждый раз за должны проголосовать не менее двух третей членов Сейма, то есть не менее 94.

Поправкой к Конституции будет установлено, что лицо, смещенное с должности в порядке импичмента, может приступить к обязанностям, связанным с принесением присяги, предусмотренным Конституцией, не менее чем через десять лет после смещения.

Представитель фракции Партии Труда Андрюс Мазуронис, выступавший за поправку, заявил, что, приняв ее, Сейм «смоет с этой палаты позор за то, что эта поправка к Конституции принимается только сейчас».

"Обидно, что она уже дважды доходила до этой стадии, а Сейм и литовская политическая элита не нашли в себе сил и прочности принять эту поправку к Конституции", - сказал Мазуронис.

В конституцию вносятся поправки для реализации решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Паксаса против Литвы.

В 2011 году ЕСПЧ постановил, что нынешний пожизненный запрет быть избранным в Сейм для экс-президента Паксаса был непропорциональным.

Сейм неоднократно пытался принять поправки к Конституции, открывающие дорогу Паксасу к выборам, но голосов не хватало. Комитет министров Совета Европы, который следит за исполнением постановлений Страсбургского суда, применил по отношению к Литве так называемую усиленную процедуру наблюдения.

Паксас был смещен с поста президента в 2004 году, и с тех пор он не может быть избранным ни руководителем страны, ни депутатом Сейма.

Конституционный суд признал, что Паксас нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, предоставив в порядке исключения литовское гражданство своему финансовому покровителю Юрию Борисову.

Суд разъяснил, что лицо, потерявшее свой пост в результате импичмента, не может пожизненно занимать должность, требующую конституционной присяги. По его мнению, чтобы изменить это положение, необходимо внести изменения в Конституцию.

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