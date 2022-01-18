Парламент Литвы не одобрил послабление порядка торговли алкоголем

Парламент Литвы 18 января отклонил инициативу правящих по либерализации торговли алкоголем (планировалось снизить возрастной ценз покупателей и увеличить время торговли в воскресные дни).

Это означает, что время начала торговли алкоголем не будет изменено с 10 часов на 12 часов, кроме того, крепкие напитки не смогут приобрести молодые люди в возрасте от 18 лет.

За отклонение поправок голосовали 63 депутата, 51 был против, еще 5 предложили вернуть вопрос на доработку.

За либерализацию проголосовал всего 51 депутат, 42 были против, а 25 воздержались.

Парламент не одобрил предложение депутата Сергея Йовайши, который предложил продавать алкоголь с 12 до 20 ч. (сейчас его продают с 10 до 20 ч. а в воскресенье до 15 ч). За были 47 депутатов, 21 против, еще 41 воздержался.

Парламент отклонил и предложение лидера фракции Партии свободы Витаутаса Миталаса о разрешении продажи алкоголя лицам с 18 лет. За проголосовали 44, против 45 депутатов, а 25 - воздержались.

Однако Сейм был склонен ослабить с 1 мая некоторые ограничения на рекламу алкоголя, а также либерализовать торговлю алкоголем на массовых мероприятиях.

В Литве 24% смертей связано с употреблением алкоголя. Литва занимает пятое место среди стран-рекордсменов по употреблению алкоголя, сообщают литовские медики.

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