Лайма Андрикене утверждена председателем Комитета Сейма по иностранным делам

Сейм Литвы во вторник утвердил председателем Комитета по иностранным делам (КИД) консерватора Лайму Андрикене.

За это проголосовали 122 парламентария, ни один не был против, один член Сейма воздержался.

Андрикене сменила на этой должности подавшего в отставку члена парламентской фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Жигимантаса Павилёниса.

Уйти в отставку с должности главы КИД Павилёниса призвали правящие консерваторы после его публичной критики в адрес правительства за неспособность остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.

Андрикене работает в Сейме четвертый срок полномочий. Три с половиной срока полномочий она была европарламентарием, в 1996–1998 годах занимала пост министра по европейским делам.

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