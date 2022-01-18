До 2030 г. Вильнюс планирует отказаться от газового отопления

Через 8 лет в столице Литвы для отопления планируют использовать только возобновляющиеся источники энергии. В директиве Еврокомиссии указаны конкретные виды топлива, от которых надо отказаться, которые можно использовать временно и на использование которых надо перейти.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Паулюс Мартинкус сказал, что теплоэнергию будут получать за счет электроэнергии и разных процессов, которые дают тепло.

"Газ еще есть – он дает баланс и "покрывает" пиковую потребность в Вильнюсе, но до 2030 г. от газа планируем отказаться, – сказал Мартинкус, – а до 2050 г. не только откажемся от биотоплива, но и от всякого процесса сжигания. Все будут производить теплонасосы и другие процессы".

По данным BNS, одним из самых значимых событий этого года будет строящаяся Ignitis Вильнюсская когенерационная станция, ее открытие. В прошлом году она начала коммерческую деятельность и сейчас сжигает коммунальные отходы. До конца этого года оборудуют все необходимое для сжигания биотоплива.

По словам представителя Ignitis Артураса Кетлерюса, сейчас она производит теплоэнергию, сжигая отходы, это поможет сэкономить немало средств.

По нашим подсчетам, в 2021-2022 г. станция сэкономит 10 млн. евро. Планируется, что когда она начнет работать в полную мощность, она сможет производить 40% необходимой теплоэнергии. Это значит, что биотопливо заменит часть газа, который используют для отопления. Биотопливо дешевле, чем газ, это жителям будет на пользу", – сказал Кетлерюс.

Когенерационная станция поможет избавиться от 160 000 тонн отходов в год. Исследования показали, что возможно утилизировать и до 200 000 тонн в год.

"Это значит, что можно будет произвести более дешевое отопление и уменьшить количество мусора, который вывозят на свалку", – заметил Кетлерюс.

Мартинкус сказал, что в будущем газовое отопление будет все больше дорожать, поскольку будут дорожать разрешения на загрязнения природы и, скорее всего, появятся налоги на CO2. Поэтому в будущем начнут инвестировать в хранилища энергии.

"Например, если в Нидерландах жители одного дома захотят охладить помещение и вытесняют тепло, а жители другого захотят принять душ, то охлаждаемый дом будет производить тепло для того, который в нем нуждается. Происходит обмен теплом. В долгосрочной перспективе именно сети центрального отопления станут системой обмена энергией", – сказал он.

Согласно планам, через 28 лет вся энергия будет возобновляющейся.

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