Даля в понедельник одной из первых пришла на сеанс в кино для пожилых людей. Она сказала, что ей было известно о новом требовании. А вот подруга Дали Милда узнала об этом только в кинотеатре. Респиратора у нее не было.

"А зачем он нужен?" – вопрошала женщина, заметив, что на сеанс для пожилых людей приходит от силы человек 10.

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Милде респиратор дала подруга, но не всем так повезло, некоторые зрители, купившие билеты, на сеанс не попали.

Глава кинотеатра сказала LNK, что у них было слишком мало времени для покупки респираторов для клиентов. В соседних аптеках респираторов тоже не было.

"На этот раз вообще не было никакого переходного периода. Информация поступила только в пятницу", – сказала глава кинотеатра Skalvijа Вилма Левицкайте.

С пятницы (21 января) кинотеатры ждет еще одно ограничение – сокращение числа зрителей в кинозале, чтобы люди могли безопасно есть принесенную в зал еду.

Респираторы потребуются всем посетителям мероприятий, исключения касаются только служб в храмах, личных праздников, музеев и выставок.

"Они безопаснее, если говорить о распространении "омикрона", – сказала вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

Это не единственное новшество, вступившее в силу с понедельника.

"Изоляция с понедельника сокращается с 10 до 7 дней, для всех", – сказала представитель НЦОЗ Грета Гергасене.

Изолироваться придется только тем, кто тесно контактировал с заболевшим – члены семьи, близкие и коллеги, которые не меньше 4 часов провели вместе с больным.

Больные бессимптомной формой также должны изолироваться на 7 дней.

"Заболевший человек представляет данные о себе и о людях, с которыми он тесно контактировал – здесь это те, кто живет с ним. Исключение касается тех, кто болел коронавирусом не больше 90 дней назад. Им изолироваться не надо. Остальным домочадцам, независимо от того, привиты они или нет, сколько раз привиты, придется изолироваться, как и тем, у кого со дня болезни прошло больше 90 дней", – сказала представитель НЦОЗ.

В школах действует отдельный порядок изоляции – после контакта все должны тестироваться. Если ученик или учитель не тестируется, он должен изолироваться. Для изолированных после контакта важно еще одно новшество – больничный выдает НЦОЗ.

"Заболевшим больничный по-прежнему выдает семейный врач. НЦОЗ может дать больничный только находящимся в изоляции после контакта или вернувшимся из-за границы, если человек ездил туда по работе", – сказала Гаргасене.

О близких контактах НЦОЗ должен информировать больной. Он должен заполнить соответствующую анкету, если он не укажет, с кем контактировал, эти люди больничный не получат.

Вирусологи одобряют сокращение сроков изоляции, но сомневаются, что НЦОЗ справиться с новшествами.

"Сейчас хотят сделать так, чтобы человек быстрее и легче мог оформить больничный, чтобы не наваливать всю работу на семейных врачей. С другой стороны, НЦОЗ и без того еле справляется со своими обязанностями, надо это признать", – сказал LNK вирусолог Саулюс Чаплинскас.

Билотене-Мотеюнене сказала, что число изолирующихся сократится, поэтому нагрузка не будет большой.

На вопрос, нет ли в планах отказа от "паспорта возможностей" она сказала, что в ближайшие недели перемен не планируют.

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