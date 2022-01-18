Расследование: находящаяся в управлении церкви компания продавала использованные гробы

Предприятие "Центр похоронных услуг" (Laidojimo paslaugu centras (LPC), принадлежащее Службе экономов Вильнюсского архиепископства, перепродало бывшие в употреблении гробы своим клиентам, свидетельствует расследование, проведенное литовской национальной теле-радиовещательной компанией LRT.

Гробы, в которых умершие перевозились для кремации в крематорий в Польше, не сжигались, а возвращались в Литву и снова оказались в торговле. Есть свидетельства того, что персонал в центральном зале стирал ацетоном имена людей на крышках гробов, перевозимых на кремацию.

Перепродажа гробов, по свидетельствам работников, длилась около трех лет.

Данные, собранные LRT, показывают, что клиенты покупали гробы стоимостью от 300 до 1000 евро, но для кремации тела переносили в картонные гробы стоимостью до 16 евро.

Только в прошлом году на перепродаже бывших в употреблении гробов Laidojimo paslaugu centras мог заработать не менее 45 тыс. евро. Его руководители говорят, что возвращенные гробы реставрировались. Однако данные, собранные исследовательским отделом LRT, показывают, что в прошлом году компания реставрировала только четыре гроба, когда были возвращены о 150 штук.

В Архиепископской курии сообщили LRT, что компания сама связалась с людьми, которые не были предоставлены услуги в полном объеме.

По данным архиепископа, 13 января правление компании получило заявление директора LPC Арунаса Жилёниса об освобождении его от должности по собственному желанию в правлении и ревизионной комиссии, где оно будет рассмотрено в ближайшее время.

Представители компании LRT заявили, что абсолютно уверены в том, что, несмотря на то, что компания была проинформирована об изменении правил работы крематория в польских Сувалках, администраторы зала продавали непригодные к сожжению гробы клиентам, поэтому их возвращали. Говорят, что затем их перекрашивали соответствующим лаком и продавали, однако это не делалось по многу раз.

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