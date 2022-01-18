Литва: за год получено 6808 сообщений о побочных реакциях после прививки от COVID-19

За год Государственная служба контроля над лекарственными препаратами Литвы (ГСКЛ) получила 6,8 тыс. сообщений о побочных реакциях после вакцинации от COVID-19.

"За минувший год ГСКЛ получила 6808 сообщений о подозрениях на побочные реакции на вакцины от COVID-19", – заявил во вторник на пресс-конференции глава службы Гитис Андрулёнис.

"Если говорить о последнем квартале года, то он не был исключительным: в основном прививки проводились теми же вакцинами, что и в течение года, количество обращений, степень тяжести также существенно не отличались", – сказал он.

94% сообщений - о легких реакциях.

Сообщалось также о 29 летальных исходах предположительно после вакцинации от COVID-19. У большинства из них были хронические заболевания, которые, по мнению Андрулениса, могли привести к смерти. Причинно-следственная связь между смертями и вакциной не была подтверждена.

С июня также поступило более 400 сообщений о неэффективности вакцины – заражении после прививки.

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