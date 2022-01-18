10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 749 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9372 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1066 человек, 91 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 800 молекулярных (ПЦР) и 6600 антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1743,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 21,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 575 400 человек, от этой болезни скончался 7681 человек.

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