Коронавирус в Литве: 4559 новых случаев и 11 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 4559 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 749 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9372 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1066 человек, 91 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 800 молекулярных (ПЦР) и 6600 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1743,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 21,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 575 400 человек, от этой болезни скончался 7681 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!