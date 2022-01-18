Вторые сутки подряд не фиксируются попытки нелегального пересечения границы Литвы

Вторые сутки подряд пограничники не фиксировали попыток нелегального пересечения границы Литвы с территории Беларуси, информировала во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В субботу развернули 19 таких иностранцев, в пятницу – 4, в четверг – 18. В среду, вторник и понедельник незаконных попыток пересечения границы с Беларусью не фиксировалось.

В понедельник и воскресенье также не было и иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Рост активности нелегалов, по данным литовских пограничников, продолжает фиксироваться на латвийской границе. Там за минувшие сутки развернули 60 мигрантов, в предыдущие сутки фиксировались по несколько десятков попыток нелегально попасть в страну.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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