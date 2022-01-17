Около мобильного пункта в Вильнюсе выросли очереди: сообщают, кого не примут

17 января в обед (около 13 ч.) около мобильного пункта тестирования в Вильнюсе, на ул. Герулайчё, образовались очереди.

Сообщалось, что очередь начинается от ТЦ Ozas на ул. Райлё и идет через всю улицу Герулайчё.

По словам бюро здравоохранения Вильнюсского муниципалитета, очередь образовалась по нескольким причинам. Во-первых, в это время меняется смена, надо дезинфицировать палатку, подготовить оборудование, работники должны переодеться. Во-вторых, люди едут тестироваться без предварительной записи.

Мало того, приезжают тестироваться те, кто записывался на 16 января. Они занимают очередь, их регистрируют, но впредь таких жителей принимать не будут.

За день на ул. Герулайчё берут 4500 образцов. На 17 января свободных мест нет.

Представители бюро здравоохранения просят жителей приезжать в указанное время - не раньше, чем за 10 минут.

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